La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos apostaron en casinos a lo largo del país, pese a tener prohibición legal de hacerlo por sus cargos.

Los trabajadores, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto total de $11.490.456.871 entre enero 2024 y junio de 2025.

​Según los datos recogidos en el CIC N° 20 de la Contraloría, “el nuevo consolidado del organismo de control se basó en el cruce de información entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos -y que por ello deben rendir caución- y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos de juego, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)”.

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El informe reveló, además, que un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile apostó más de mil millones en el periodo analizado.

Por lo anterior, “a partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan”.

“También enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas. Adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones”, concluyeron.

Fuente: cnnchile.com

