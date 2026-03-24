Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de marzo de 2026

REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO ENTRE CHILE Y ARGENTINA PARA CONSERVAR TURBERAS Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Buenos días región.

karukinkawcs

La directora del Parque Karukinka de WCS, Melissa Carmodi, abordó esta mañana los avances de la Iniciativa de Turberas Patagónicas durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando un reciente hito en este esfuerzo de carácter binacional.

En ese contexto, explicó que el pasado jueves 5 de marzo se concretó un paso relevante para la consolidación de esta iniciativa, impulsada de manera conjunta entre Chile y Argentina, con la presentación de una propuesta de modelo de gobernanza orientada a fortalecer la conservación de estos ecosistemas.

Las turberas patagónicas cumplen un rol clave a nivel ambiental, ya que almacenan grandes cantidades de carbono, contribuyen a la regulación hídrica en los territorios y aportan al bienestar de las comunidades locales. Sin embargo, también enfrentan crecientes amenazas asociadas al cambio climático y a distintas presiones productivas.

En esa línea, la propuesta de gobernanza busca avanzar hacia una implementación organizada y colaborativa, articulando a actores de distintos sectores para impulsar líneas de trabajo como la investigación, la gestión y manejo de estos ecosistemas, la incidencia en políticas públicas, la mejora de prácticas productivas y la divulgación de su importancia.

Tras esta etapa, las organizaciones y personas que integran la iniciativa iniciarán un proceso de revisión con miras a validar la propuesta hacia fines de marzo, lo que permitirá continuar avanzando en su consolidación.

Cabe destacar que la Iniciativa de Turberas Patagónicas surgió en 2021 y se proyecta como un espacio de colaboración de largo plazo, enfocado en ampliar el conocimiento, cuidado y protección de estos ecosistemas estratégicos para la Patagonia y el planeta.



cetamutfsm

DÍA NACIONAL DE LOS GLACIARES: LLAMAN A REFORZAR MONITOREO Y PROTECCIÓN ANTE CRISIS HÍDRICA EN EL PAÍS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SE DESATA DISPUTA TRAS EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS, QUE SERÍA LA MÁS CUANTIOSA EN CHILE EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Leer Más

​El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.

​El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.

MINVU_Club-Hipico_feb26_1
nuestrospodcast
AD 1

MUNICIPIO SE REÚNE CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA AGILIZAR APERTURA DE NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
karukinkawcs

REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO ENTRE CHILE Y ARGENTINA PARA CONSERVAR TURBERAS Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ciencia y chocolate (6) (1)

REGRESA CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" CON CHARLA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ANTÁRTICA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Barranco Amarillo

INCIDENTE MARÍTIMO EN BARRANCO AMARILLO: DOS NAVES COLISIONAN SIN HERIDOS NI DAÑO AMBIENTAL