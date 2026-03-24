REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO ENTRE CHILE Y ARGENTINA PARA CONSERVAR TURBERAS Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La directora del Parque Karukinka de WCS, Melissa Carmodi, abordó esta mañana los avances de la Iniciativa de Turberas Patagónicas durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando un reciente hito en este esfuerzo de carácter binacional.

En ese contexto, explicó que el pasado jueves 5 de marzo se concretó un paso relevante para la consolidación de esta iniciativa, impulsada de manera conjunta entre Chile y Argentina, con la presentación de una propuesta de modelo de gobernanza orientada a fortalecer la conservación de estos ecosistemas.

Las turberas patagónicas cumplen un rol clave a nivel ambiental, ya que almacenan grandes cantidades de carbono, contribuyen a la regulación hídrica en los territorios y aportan al bienestar de las comunidades locales. Sin embargo, también enfrentan crecientes amenazas asociadas al cambio climático y a distintas presiones productivas.

En esa línea, la propuesta de gobernanza busca avanzar hacia una implementación organizada y colaborativa, articulando a actores de distintos sectores para impulsar líneas de trabajo como la investigación, la gestión y manejo de estos ecosistemas, la incidencia en políticas públicas, la mejora de prácticas productivas y la divulgación de su importancia.

Tras esta etapa, las organizaciones y personas que integran la iniciativa iniciarán un proceso de revisión con miras a validar la propuesta hacia fines de marzo, lo que permitirá continuar avanzando en su consolidación.

Cabe destacar que la Iniciativa de Turberas Patagónicas surgió en 2021 y se proyecta como un espacio de colaboración de largo plazo, enfocado en ampliar el conocimiento, cuidado y protección de estos ecosistemas estratégicos para la Patagonia y el planeta.





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