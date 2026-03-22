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22 de marzo de 2026

FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL SE CAPACITAN EN NUEVA LEY DE SEGURIDAD MUNICIPAL

​La jornada fue impartida por la Defensoría Penal Pública y abordó los alcances de la Ley N° 21.802, que comenzará a regir en agosto de 2026.

Capacitación Nueva Ley

Cerca de 30 funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal participaron en una capacitación sobre la nueva Ley N° 21.802 de Seguridad Municipal, actividad desarrollada en la Sala de Concejo “Carlos González Yaksic” de Punta Arenas.

La instancia se enmarca en la reciente promulgación de la normativa, publicada el 11 de febrero de 2026, y que entrará en vigencia el próximo 12 de agosto. El objetivo fue entregar una primera inducción respecto a sus principales alcances y fortalecer el rol preventivo de los municipios en materia de seguridad.

El alcalde Claudio Radonich destacó que, si bien la ley representa un avance, aún existen desafíos en cuanto a competencias y recursos. En esa línea, indicó que la implementación dependerá en gran medida de la capacidad municipal, enfatizando la importancia de una adecuada preparación para su puesta en marcha.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, valoró la capacitación como el inicio de un proceso formativo más amplio, señalando que se continuarán desarrollando nuevas instancias para comprender en detalle la normativa antes de su entrada en vigencia.

Desde el municipio informaron que estas capacitaciones seguirán realizándose en los próximos meses, con el objetivo de asegurar una correcta implementación de la ley y fortalecer el trabajo preventivo en la comuna.


Cesiah Contreras, ANEF Ñuble

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