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15 de abril de 2026

PROGRAMA FAE PUERTO NATALES REALIZÓ CAPACITACIÓN PARA NUEVAS FAMILIAS DE ACOGIDA

​En la instancia, se abordó el funcionamiento y estructura del programa, y se profundizó en el marco legal del acogimiento, coordinación entre las familias, acompañamiento durante la separación y flexibilidad emocional.

faenatales

Con el objetivo de proporcionar a las familias de acogida herramientas y conocimientos para garantizar un cuidado adecuado a niños, niñas y adolescentes, el pasado 9 de abril el programa Familias de Acogida Especializada (FAE) de Puerto Natales, realizó la primera capacitación para las nuevas y futuras familias de acogida. La actividad fue impartida por la directora, María Paz Ormazábal y contó con la presencia de 3 familias de acogida y 1 familia de origen. 

                                                                                                           

En la instancia, se abordó el funcionamiento y estructura del programa, y se profundizó en el marco legal del acogimiento, coordinación entre las familias, acompañamiento durante la separación y flexibilidad emocional.

 

Sobre ello, María Paz Ormazábal, directora del FAE Puerto Natales, destacó la participación activa de las familias de acogida "fue una sesión muy dinámica, estuvieron todos muy contentos durante la sesión, y creo que se fueron con harta reflexión, información y con ganas de continuar con el proceso de acogimiento".

 

En tanto, Daniela García, familia de acogida extensa, comentó que "me pareció una experiencia enriquecedora. Al explicarnos, uno se realiza una autoevaluación para saber cómo nos vamos a expresar ante los niños".

 

El próximo taller con las familias de acogida, abordará las competencias parentales y habilidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes "no hay adultos ni dinámicas perfectas; la idea es trabajar con todos los componentes que nos ayudarán a ejercer un mejor cuidado", agregó la directora.

 

FAE Puerto Natales trabaja en restituir el derecho a vivir en familia de niños, niñas y adolescentes (NNA) que han sido separados de sus familias de origen por orden de un Tribunal luego de haber sufrido graves vulneraciones. Debido a ello, el programa busca e instala al NNA en una familia de acogida, quienes son personas o grupos familiares aptas para brindar cuidado transitorio. Quienes estén interesados, pueden postular a través de la página web /www.servicioproteccion.gob.cl/portal/ o contactarse al teléfono +569 92350943.
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