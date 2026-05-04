“MASTER MM”: CREATIVIDAD Y SABOR EN TABLAS DE PICOTEO Y REGALOS PERSONALIZADOS EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Michelle Mimica, dueña de “Master MM”, dio a conocer su experiencia como emprendedora y el desarrollo de su negocio enfocado en el diseño de experiencias para celebraciones tanto de adultos como de niños a través de tablas de picoteo.

Su emprendimiento, que nació en plena pandemia, ha evolucionado hasta convertirse en su principal ocupación, dedicándole actualmente tiempo completo. A través de “Master MM”, Mimica ofrece una amplia variedad de servicios que incluyen desayunos, tablas, regalos para días especiales y propuestas personalizadas, destacando especialmente por sus tablas de picoteo, que se han transformado en su sello distintivo.

Durante la conversación, también relevó el apoyo recibido por parte del Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas, destacando el rol que ha tenido en su proceso de digitalización, permitiéndole fortalecer su presencia en plataformas digitales y mejorar la gestión de su emprendimiento.

En esa línea, hizo un llamado a otras personas interesadas en emprender a atreverse a iniciar sus propios proyectos, destacando la importancia de apoyarse en herramientas y capacitaciones disponibles, como las que ofrece Sercotec, para adquirir conocimientos y զարգarse en el mundo de los negocios.

Quienes deseen conocer más sobre su trabajo y productos pueden visitar su cuenta de Instagram: www.instagram.com/masterm_m , donde comparte sus creaciones y novedades.

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