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10 de abril de 2026

CONADI LANZA FONDO 2026 PARA FORTALECER MICROEMPRESAS INDÍGENAS EN MAGALLANES

La convocatoria es 100% online y está dirigida a personas indígenas con ideas de negocio o empresas en desarrollo.

conadiconcursomagallanes

Concurso Público Fomento al Emprendimiento Indígena Urbano de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2026.

Este concurso público es 100% Modalidad on line, cuyo objetivo es promover la creación y el fortalecimiento de emprendimientos y consolidar microempresas de personas indígenas, contribuyendo al desarrollo de actividades económicas para lograr un aumento de sus ingresos y la mejora de la calidad de vida de sus familias.

Quienes estén interesados en postular debe contar con Clave Única, para acceder al formulario en la sección Concursos en Línea de la página https://conadi.cerofilas.gob.cl/

Los/as postulantes deben ingresar su propuesta en el formulario on line junto a los anexos solicitados. Al finalizar recibirá un comprobante en su correo electrónico.

MONTO TOTAL: $50.000.000.-
MONTO A FINANCIAR POR PROYECTO Y CATEGORÍAS:
Categoría Expansión: $3.000.000.- (tres millones de pesos), para emprendimiento o negocio formalizado con funcionamiento demostrable en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación de las presentes bases.
Categoría Consolidado: $5.000.000.- (cinco millones de pesos), para negocio formalizado ante el Servicio de impuestos Internos (SII), posee todos los permisos requeridos para su funcionamiento, cuya actividad económica y/o productiva posee características de escalabilidad.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 12
PODRÁN POSTULAR: Personas naturales indígenas.
TIPOS DE GASTOS QUE SE FINANCIAN: Inversión, materias primas o insumos y Publicidad o Marketing.
DÓNDE OBTENER LAS BASES: http://www.conadi.gob.cl/gobiernotransparente/transparencia/Concursos/Concursos.html
FECHAS OBTENCIÓN DE BASES: desde el 24 de marzo de 2026.
FECHA INICIO DE PREGUNTAS: desde el 24 de marzo al 10 de abril, únicamente por mail a: [email protected]
FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 13 de abril, 23:59 horas.

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