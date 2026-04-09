9 de abril de 2026
ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO Y SERVICIOS FUNERARIOS PARA MASCOTAS: LA PROPUESTA DEL CREMATORIO “YOPPEN” EN PUNTA ARENAS
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Susan Villa Leiva, representante del crematorio de mascotas “Yoppen”, conversó sobre el proceso de duelo que enfrentan las familias tras la pérdida de un animal de compañía, así como los servicios que actualmente ofrece este espacio especializado.
Durante la entrevista, explicó que la iniciativa surgió en 2018 como una idea orientada a brindar una alternativa digna para la despedida de mascotas. Posteriormente, en 2020, el crematorio logró estar habilitado para funcionar en pleno contexto de pandemia, consolidándose finalmente con su apertura formal en 2022.
Villa Leiva también destacó el apoyo recibido a través del Centro de Negocios de Sercotec, lo que les permitió participar en diversas ferias realizadas en el Mall Espacio Urbano y en Zona Franca, instancias donde la comunidad pudo acercarse al stand de “Yoppen” para conocer en detalle los servicios disponibles y resolver dudas respecto a este tipo de procesos.
En cuanto a la atención, el crematorio ofrece retiro a domicilio de mascotas fallecidas, además de la opción de que las familias se acerquen directamente al recinto. Asimismo, cuentan con un espacio habilitado para velar a las mascotas, distintas alternativas de ánforas y un acompañamiento enfocado en apoyar emocionalmente a los dueños durante el duelo.
Finalmente, la representante enfatizó la relevancia de visibilizar este tipo de servicios, considerando el vínculo cada vez más estrecho entre las personas y sus mascotas, y la necesidad de contar con instancias adecuadas para enfrentar su pérdida.
PDI DETIENE A SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS E INCAUTA MÁS DE 3 KILOS DE COCAÍNA QUE TENÍAN COMO DESTINO MAGALLANES
Producto de este procedimiento, resultó detenido un hombre mayor de edad, de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.
