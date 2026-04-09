DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS E INVITA A PARTICIPAR EN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR TSUNAMI EN PUERTO NATALES

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza invita a toda la comunidad a ser parte del simulacro de evacuación por sismo-tsunami que se desarrollará el próximo jueves 16 de abril en las comunas del borde costero de la Región de Magallanes.

Este ejercicio está dirigido a todas las personas que habitan, trabajan, estudian o transitan en zonas de evacuación ante amenaza de tsunami, y tiene como objetivo entrenar el proceso de evacuación, además de poner a prueba en terreno los distintos componentes del sistema, como las vías de evacuación y los puntos de encuentro.

El Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó la relevancia de esta instancia, señalando que, “Invitar a toda la población a que se sume a esta actividad, porque en definitiva la importancia que tiene esto es que nos va a permitir ver cuáles son las falencias del sistema y sacar algunos indicadores; y ver cómo reacciona efectivamente la población. ¿Por qué se hacen estos ensayos? Porque el hecho de tener la población preparada para este tipo de emergencias las vuelve más seguras. Nos permite adelantarnos a los hechos. Entonces, una población que está informada está prevenida, sabe cómo reaccionar”.

Desde la Autoridad Marítima, el Capitán de Puerto, Rafael González, Capitán de Corbeta LT, explicó que, “Nuestra función principal es evacuar la primera línea, el borde costero y también las instalaciones portuarias; encender las alarmas y llamar a las personas a evacuar a una zona segura, de manera coordinada y tranquila. Nuestro país es un país marítimo y sísmico, por lo tanto, es tarea de todos estar preparados”.

En tanto, la encargada provincial de SENAPRED, Maura Saavedra, enfatizó el llamado a la participación ciudadana, “Este es un ejercicio que se enmarca dentro del Programa Nacional de Chile Preparado. Invitamos a toda la comunidad natal a participar el jueves 16 de abril a las 11:00 horas, a preparar su kit de emergencia familiar y para mascotas, y a reconocer las vías de evacuación y puntos de encuentro. Revisa toda la información en www.senapred.cl”.

Desde Carabineros de Chile, el capitán Mauricio Pérez indicó que, “Estas actividades son muy importantes ya que son una prueba para las instituciones del Estado respecto a cómo estamos en seguridad y coordinación para enfrentar una emergencia real. Como institución estaremos enfocados en el resguardo de la ciudadanía, cortes de tránsito y apoyo mediante perifoneo”.

Por su parte, el Comandante del Cuerpo de Bomberos, Sergio Ramírez, señaló que “Como primera respuesta de emergencia, estaremos presentes coordinando y guiando a la población hacia los puntos de encuentro. Este tipo de ejercicios también nos permite evaluar nuestra capacidad de respuesta ante una eventual emergencia real”.

Finalmente, desde el Destacamento Acorazado N°5 “Lanceros”, el Teniente Coronel Mauricio Jarpa destacó que, “Como Ejército, es fundamental estar presentes, ya que aportamos con nuestras capacidades en apoyo a la comunidad y en la preparación ante este tipo de eventos. Estas instancias permiten mejorar nuestra planificación y reforzar el trabajo conjunto”.

El ejercicio busca entrenar el proceso de evacuación del borde costero frente a una emergencia simulada de sismo-tsunami, promoviendo que la ciudadanía identifique medidas de seguridad, rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Asimismo, permitirá evaluar la planificación, coordinación interinstitucional y los sistemas de alerta, incluyendo el uso del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

Las autoridades reiteraron el llamado a participar activamente en este simulacro, informarse previamente y seguir las instrucciones durante el ejercicio.

Se recomienda revisar los planos de evacuación, identificar rutas seguras y preparar el kit de emergencia familiar.

Este simulacro constituye una herramienta clave para fortalecer la cultura preventiva y avanzar hacia comunidades más preparadas y resilientes frente a emergencias.