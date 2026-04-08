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8 de abril de 2026

MUNICIPIO INICIA TALLERES ARTÍSTICOS CULTURALES CON AMPLIA PARTICIPACIÓN

El programa gratuito reúne a vecinos de distintas edades durante todo el año.

TALLERES CULTURALES (2)

Con una convocatoria que alcanza a 700 vecinos de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio a sus talleres artísticos culturales 2026, una iniciativa que contempla 30 espacios formativos gratuitos y que se desarrollarán durante todo el año, divididos en dos semestres.

El alcalde Claudio Radonich destacó el crecimiento sostenido de esta oferta municipal, valorando el interés de la comunidad por participar en instancias que fomentan la creatividad, el aprendizaje y la vida en comunidad. "Estamos muy contentos, son 700 vecinos inscritos en estos 30 talleres que estamos generando y que se van a desarrollar durante todo el año. Son completamente gratuitos y la única condición era tener más de 14 años", señaló.

La autoridad comunal agregó que este programa forma parte de una política más amplia de participación ciudadana, que actualmente beneficia a cerca de 3.500 personas en distintas áreas. "Se suman los talleres de adultos mayores con 2.000 cupos, los de la Oficina de la Mujer con cerca de 270 participantes en el primer semestre, las escuelas deportivas municipales con 250 niños, además de los elencos del Teatro Municipal que reúnen a más de 250 personas. Estamos ofreciendo actividades culturales, artísticas y deportivas para todas las edades", indicó.

En ese sentido, Radonich subrayó que los talleres culturales han logrado consolidarse en el tiempo, con una alta demanda por parte de la comunidad. "Hay personas que esperan cada año estas convocatorias, y también los talleristas, ya que vamos renovando parte de la oferta para responder a nuevos intereses. Existe un público que busca aprender cosas distintas y eso nos impulsa a seguir innovando", afirmó.

Los talleres contemplan una muestra de cierre al término de cada semestre, instancia en la que los participantes presentan los avances y aprendizajes adquiridos, fortaleciendo así el vínculo con la comunidad y el acceso a la cultura local.

Desde la administración comunal destacaron además el compromiso de los monitores y profesores que forman parte de esta iniciativa, así como el entusiasmo de los vecinos que participan activamente en estos espacios, consolidando a Punta Arenas como una ciudad que promueve el desarrollo cultural y la participación comunitaria.

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