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8 de abril de 2026

DIRECTOR DE POSGRADOS DE LA PUCV RESALTA ALCANCE DEL MBA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Buenos días región.

mbapucv

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Rodrigo Valdés Salazar, Director de Posgrados de la Escuela de Negocios y Economía de la PUCV, conversó sobre las características y alcances del MBA que la casa de estudios imparte en distintas ciudades del país, incluyendo Punta Arenas.

El programa MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso está dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus competencias en gestión, entregando una formación sólida en todas las áreas funcionales de las organizaciones. Además, promueve una visión integradora que permite abordar problemas empresariales complejos desde distintas perspectivas.

Este posgrado es impartido por la Escuela de Negocios y Economía PUCV, reconocida por su calidad académica, y destaca por su flexibilidad, ya que puede cursarse en formato HyFlex —que combina clases presenciales y remotas— o de manera presencial en sus sedes de Viña del Mar, Santiago y Punta Arenas.

En el caso de la capital regional de Magallanes, el MBA se desarrolla con clases los días jueves y viernes en horario vespertino, además de jornadas los sábados por la mañana, lo que facilita la participación de profesionales que se encuentran trabajando. Actualmente, el programa cuenta con 25 estudiantes en la región, quienes iniciaron su proceso formativo en octubre de 2025 y lo extenderán hasta mayo de 2027.

De esta manera, el MBA de la PUCV se posiciona como una alternativa relevante para quienes buscan avanzar en su desarrollo profesional sin necesidad de trasladarse fuera de la región, contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en Magallanes.


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