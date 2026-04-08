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8 de abril de 2026

SEREMI MINVU RODOLFO GUAJARDO Y EQUIPOS TÉCNICOS INSPECCIONARON AVANCE DE PROYECTOS HABITACIONALES VALLES LOS SAUCES

​Se trata de los proyectos “Valles Los Sauces etapas 1 y 2”, del Programa de Integración Social y Territorial (D.S.N°19), de 488 viviendas, donde se aplicarán subsidios habitacionales individuales vigentes y del proyecto habitacional sin deuda “Valle Los Sauces 6” del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) de 85 casas.

LOS SAUCES 6 DS49

​“Se vino a hacer el día de hoy una visita técnica para ver el estado de avance de las viviendas de Valles Los Sauces, donde tenemos viviendas de los programas de Integración Social y Territorial D.S.19 y Fondo Solidario de Elección de Vivienda D.S.49. El estado de avance está de acuerdo a la planificación que tiene la empresa constructora y la planificación que vamos siguiendo nosotros como Minvu”, informó esta tarde el Seremi Rodolfo Guajardo Barría.

 
El conjunto habitacional sin deuda de 85 viviendas “Valle Los Sauces 6” alcanza un 85% de avance de obras. El término del contrato está programado para el 31 de diciembre de este año, tras lo cual se iniciará el proceso de recepción del proyecto para su entrega a las familias.

 
Las viviendas de Valle Los Sauces 6 cuentan con una superficie de 53 mt2 distribuida en estar comedor, dos dormitorios, cocina y baño, cuentan con calefacción central y ventanas de termo panel lo que contribuye a su eficiencia energética.

 
A su vez, los proyectos de Integración Social y Territorial “Valles Los Sauces Etapas 1 y 2”, ya finalizaron la construcción de sus 488 viviendas por lo que la Entidad Desarrolladora dará curso en las próximas semanas a la escrituración de las propiedades. Una vez completado el trámite, el Minvu procederá a la entrega de llaves de las 122 viviendas sin deuda destinadas a familias que cuentan con subsidios vigentes del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) y Programa para Sectores Medios y Emergentes (D.S.N°01) tramo 1.

 
Las 366 viviendas restantes serán entregadas por la entidad desarrolladora a las familias, a medida que completen la compra de las mismas mediante subsidios habitacionales vigentes de sectores medios en los tramos 2 y 3 y el respectivo copago.

 
Valles Los Sauces Etapas 1 y 2 cuentan con diferentes modelos de viviendas completamente terminadas, con valores que fluctúan entre las 1.700 UF para sectores vulnerables (122 unidades sin deuda), un máximo de 2.800 UF para sectores emergentes y medios (172 unidades) y las 3.000 UF para venta libre (194 unidades), con diferentes tipologías y superficies.

 
Desarrollo Habitacional Integrado

 
El Seremi Minvu Rodolfo Guajardo Barría se trasladó a las obras situadas al poniente de la capital regional sobre la calle Poniente Nueva 6, acompañado del jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi, Arturo Zúñiga Trujillo, el Jefe del Departamento Técnico del Serviu, Carlos Ríos Torres y equipo de inspectores y fiscalizadores de obras.

 
En sector habitacional en expansión, se aprecian en pleno uso las 442 viviendas sin deuda de Valles Los Sauces 4, 5, 7 y 8, entregadas en diciembre pasado, junto a las nuevas obras en ejecución, donde destacan amplias calles, plazas y áreas verdes, así como una cancha de pádel en edificación.

 
Respecto a la calidad de los barrios en construcción, el Seremi Rodolfo Guajardo indicó “Estoy revisando cómo se están entregando las viviendas, se han hecho revisiones al tema de piloto y básicamente por lo que puedo apreciar, estoy bastante conforme, hay un alto estándar de calidad en lo que se está entregando y eso me deja con la tranquilidad de que nuestro usuario final, que son las personas beneficiarias de nuestros programas, van a recibir un elemento de calidad”.
Posterior a la visita de obras de Valles Los Sauces los equipos continuaron con la inspección a otros conjuntos habitacionales en ejecución en la capital regional.

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