LEYENDAS DE LA “U” LLEGAN A MAGALLANES PARA ENFRENTAR A HISTÓRICOS DE COSAL EN DOBLE JORNADA FUTBOLERA ESTE 10 Y 11 DE ABRIL

En el marco de la conmemoración de los 75 años de la Constructora Salfa en la región, el gerente inmobiliario de Salfa Austral, Nelson Martínez, dio a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una serie de actividades deportivas que tendrán como eje central un atractivo encuentro futbolístico entre leyendas de Universidad de Chile y el histórico club Cosal.

Se trata de un partido de exhibición que reunirá a destacadas figuras del fútbol nacional, el cual se disputará en dos jornadas: el 10 de abril en Puerto Natales y el 11 de abril en Punta Arenas, generando alta expectación entre los aficionados.

El equipo de las leyendas de Universidad de Chile ya confirmó una nómina compuesta por reconocidos nombres que dejaron huella en el fútbol chileno. Entre ellos destacan Sergio “Superman” Vargas en el arco, los defensores José “Pepe” Rojas y Waldo Ponce, el mediocampista Marco Estrada y el ex seleccionado nacional Mauricio Aros, quien además tiene un vínculo especial con la región.

Por su parte, el elenco histórico de Cosal, que este 2026 cumple 44 años de trayectoria, también se prepara intensamente para estos compromisos. El equipo es dirigido por el exjugador Nelson Martínez y ha desarrollado una serie de partidos amistosos en el Estadio Fiscal y en el Ramón Cañas como parte de su preparación.

Dentro de sus filas destacan jugadores como Misael Almonacid, Ángel Bahamonde, Ramón Tangol, Christian González, Nelson Velásquez, además de los hermanos Mauricio y Pablo Tecay, quienes buscarán estar a la altura del desafío frente a los ídolos azules.