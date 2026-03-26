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26 de marzo de 2026

CLUB NATALES SE ADJUDICA FONDO ENAP IMPULSA 2025 Y CONCRETA ALBERGUE DEPORTIVO PARA 24 PERSONAS

Durante la actividad, el presidente agradeció a nombre del directorio el apoyo recibido, resaltando la importancia de este tipo de iniciativas para el crecimiento del club y el fortalecimiento del deporte local.

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El Club Social, Deportivo y Cultural Natales concretó un importante avance para su comunidad tras adjudicarse un proyecto del fondo ENAP Impulsa 2025, iniciativa que permitirá cumplir un anhelado sueño institucional: la habilitación de un albergue deportivo en sus dependencias.

 
La ceremonia de adjudicación se realizó el martes 24 de marzo y contó con la presencia del presidente del club, Nelson Álvarez Vera, junto a integrantes del directorio del Club Social, Deportivo y Cultural Natales, quienes valoraron este importante logro para la institución. En la instancia también participaron directivos de ENAP y autoridades provinciales, quienes destacaron el impacto comunitario del proyecto.

 
Durante la actividad, el presidente agradeció a nombre del directorio el apoyo recibido, resaltando la importancia de este tipo de iniciativas para el crecimiento del club y el fortalecimiento del deporte local.

 
Gracias a esta adjudicación, el club podrá implementar un espacio de alojamiento dentro de su gimnasio, pensado especialmente para delegaciones, deportistas y visitantes que participen en actividades deportivas y comunitarias. El nuevo albergue tendrá una capacidad para 24 personas, lo que representa un significativo impulso para la organización de eventos y encuentros deportivos.

 
La inversión total del proyecto asciende a 6,6 millones de pesos, recursos que permitirán acondicionar adecuadamente el recinto, dotándolo de mejores condiciones de infraestructura y equipamiento.

 
Desde la institución destacaron que este logro no solo responde a una necesidad histórica, sino que también abre nuevas oportunidades para fortalecer el intercambio deportivo y cultural en la comuna, posicionando al club como un referente en la promoción del deporte y la vida comunitaria.

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