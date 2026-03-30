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30 de marzo de 2026

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES MANTIENEN INSCRIPCIONES ABIERTAS CON ÚLTIMOS CUPOS

​El programa gratuito contempla cinco disciplinas y busca ampliar el acceso al deporte formativo en la comuna.

ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES (9)

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación Municipal de Deportes, reiteró el llamado a la comunidad a inscribirse en las escuelas deportivas municipales, iniciativa gratuita que aún mantiene cupos disponibles en distintas disciplinas dirigidas a niños y jóvenes entre 8 y 18 años.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que este programa representa un paso importante en el fortalecimiento de la oferta deportiva comunal. "Estamos muy contentos como Fundación Municipal de Deportes de presentar cinco escuelas. Comenzamos el año pasado con un par, durante el verano tuvimos talleres en diferentes multicanchas de la ciudad con mucho deporte y fue todo un éxito. Por eso ahora damos un salto para ofrecer cinco disciplinas durante todo el año", señaló.

Las escuelas consideran formación en tenis, taekwondo, boxeo, levantamiento de pesas y atletismo, todas impartidas por profesores especializados y en espacios adecuados para el desarrollo de cada disciplina. "La idea es que quienes están comenzando puedan aprender, y quienes ya tienen conocimientos, puedan seguir avanzando en su nivel", agregó el jefe comunal.

Por su parte, el director de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Macilla, subrayó el carácter inclusivo de la iniciativa. "Estamos haciendo un llamado a todos los vecinos que quieran participar de actividades deportivas. Buscamos que todos tengan acceso a disciplinas federadas, con profesores acreditados de excelente nivel, para que la formación deportiva parta con una buena base", indicó.

Las inscripciones se realizan de manera presencial este lunes 30 de marzo en dependencias de Dideco, ubicadas en Av. Independencia 830, de 9:00 a 17:00 horas, donde se estará orientando a las familias interesadas y gestionando los últimos cupos disponibles.

Desde el municipio recalcaron que estas escuelas son completamente gratuitas y se desarrollarán durante todo el año, como parte de una estrategia que busca fomentar estilos de vida saludables y generar más oportunidades de desarrollo deportivo en la comunidad.

escuelas deportivas

PUNTA ARENAS INAUGURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2026 CON 250 CUPOS GRATUITOS

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