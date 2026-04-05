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5 de abril de 2026

CHILOÉ ES ESCENARIO DEL PRIMER PROTOTIPO DE GENERADOR EÓLICO FLOTANTE DEL HEMISFERIO SUR

​El proyecto Mewlen inició sus primeras pruebas en el mar interior del archipiélago, validando tecnología adaptada a las condiciones del sur de Chile

Generador Eólico

En el mar interior de Chiloé se encuentra en operación el primer prototipo de generador eólico flotante del hemisferio sur, un hito en el desarrollo de energías marinas en Chile. Se trata del proyecto Mewlen, iniciativa financiada por un programa FONDEF IDeA y liderada por la Universidad Austral de Chile.

La estructura fue recientemente armada, lanzada al agua y puesta en marcha, iniciando así sus primeras pruebas en condiciones reales. El prototipo está fondeado al sur del Canal de Chacao, en la localidad de Manao, donde se evalúa su funcionamiento frente a las condiciones propias del sur austral.

El proyecto es liderado por el académico Gonzalo Tampier, del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas de la Universidad Austral de Chile, y busca validar una plataforma de generación eólica offshore flotante orientada a su uso en el sector acuícola y en comunidades aisladas.

A diferencia de los grandes desarrollos del hemisferio norte, esta tecnología está diseñada para operar en entornos con oleaje intenso, corrientes fuertes y condiciones climáticas exigentes. El prototipo permite medir variables y evaluar su viabilidad técnica en escenarios reales.

En el desarrollo participaron diversas empresas nacionales vinculadas a la acuicultura y la ingeniería marítima, incluyendo Green Aqua, Patag@n, Okeanos, Salmoboats y Green Balance. El proyecto también contempló ensayos previos en el Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la Universidad Austral, consolidando un trabajo colaborativo entre academia e industria.


Fuente: Diario UACH


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