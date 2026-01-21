Punta Arenas,
21 de enero de 2026

CHILOÉ Y MAGALLANES: LOS 200 AÑOS DE LA ANEXIÓN QUE MARCARON LA HISTORIA DEL EXTREMO SUR

​Chiloé música, magia y tradición

Chiloé música, magia y tradición

En el programa Chiloé música, magia y tradición de Polar Comunicaciones, conducido por Faustino Aguilar, se abordó la conmemoración de los 200 años de la anexión del archipiélago de Chiloé a la República de Chile, junto a Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, y el historiador Mario Isidro Moreno.

La conversación giró en torno a la profunda conexión histórica entre la anexión de Chiloé y la posterior llegada de la Goleta de Ancud a Magallanes, hechos que permitieron consolidar la presencia chilena en el extremo sur. Los invitados explicaron que, hasta el año 1826, el territorio chileno se extendía solo hasta Puerto Montt, mientras Chiloé permanecía como el último enclave español en América.

Este proceso se cierra el 19 de enero de 1826 con la firma del Tratado de Tantauco, acuerdo que formalizó la retirada de las fuerzas españolas desde Chiloé y su incorporación definitiva a Chile. En Chiloé música, magia y tradición se destacó que este hito no solo tuvo consecuencias políticas, sino también culturales y territoriales, proyectando a Magallanes como parte integral del país.

En ese contexto, Danilo Pozo adelantó la actividad conmemorativa que se realizará este viernes en el Centro Hijos de Chiloé en Punta Arenas, instancia que busca relevar la memoria histórica, la identidad chilota y el vínculo cultural que une al archipiélago con Magallanes a través de la música, la tradición y la historia compartida.


BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES: SE ANUNCIAN ACTIVIDADES CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA 2026

