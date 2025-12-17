FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE YA TIENE FECHA PARA SU VERSIÓN 34° VERSIÓN EN PUERTO NATALES

Puerto Natales se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones culturales más emblemáticas. La 34ª versión del Festival Costumbrista Chilote se realizará los días 7 y 8 de febrero de 2026, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario que pone en valor la identidad, las tradiciones y el patrimonio chilote presente en la comuna.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales, Jorge Vergara Segovia, quien confirmó oficialmente las fechas de esta nueva versión y extendió una invitación abierta a la comunidad natalina y a quienes visitan la ciudad durante la temporada estival.

"Desde la Corporación estamos muy contentos de poder dar a conocer que los días 7 y 8 de febrero de este año 2026 tendremos nuestra 34ª versión del Festival Costumbrista Chilote. Pronto daremos a conocer la parrilla de artistas y las actividades que tendremos durante estas dos jornadas, pero ya aprovechamos de invitar a la comunidad a organizarse y a las familias a prepararse para pasar un momento agradable en esta fiesta tradicional de todos los natalinos y natalinas. Van a ser todos bienvenidos", señaló el director ejecutivo.

El Festival Costumbrista Chilote es una de las actividades más significativas del calendario cultural de Puerto Natales, destacando por rescatar expresiones propias de la cultura chilota, como su gastronomía típica, música, danzas y tradiciones, reflejando el importante aporte histórico y cultural de la comunidad chilota al desarrollo de la ciudad y de la provincia de Última Esperanza.

Desde la organización se informó que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la programación artística, actividades familiares y espacios destinados a emprendedores y cultores locales, reforzando el carácter participativo y patrimonial del festival.

La Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio reiteró la invitación a la comunidad natalina y a visitantes a ser parte de esta nueva versión del Festival Costumbrista Chilote, una instancia que cada año convoca a familias, vecinos y turistas en torno a la identidad cultural y las tradiciones que forman parte del patrimonio vivo de Puerto Natales.

