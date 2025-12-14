Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de diciembre de 2025

CONSEJO VECINAL DEL BARRIO ROBERT FITZ ROY JUNTO AL MINVU Y MUNICIPIO FIRMARON CONTRATO DE OBRAS

​ ​ La firma del contrato de Barrios, compromete el financiamiento y ejecución de las obras urbanas y sociales seleccionadas por las vecinas y vecinos del sector, con un presupuesto de 547 millones de pesos. ​

Plan Fitz Roy 5

Un paso relevante en la implementación del Programa Quiero Mi Barrio en el sector Robert Fitz Roy de Punta Arenas, se concretó con la firma del denominado contrato de barrios, que explicita las obras urbanas y sociales que serán financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ejecutadas en conjunto con la Municipalidad.

La firma fue suscrita por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez y el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), Marcelo Astorga Veloso. El hito contó además con la asistencia de Seremis de Economía, Marlene España Miranda; Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández y Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro; representantes del Club Deportivo Fitz Roy, de la Parroquia Espíritu Santo y del Consejo Vecinal de Desarrollo, entre otras organizaciones.

Barrio de Interés Regional

Durante la ceremonia, Marco Uribe Saldivia destacó que el Barrio Robert Fitz Roy fue postulado como barrio de interés regional por parte de la propia Seremi Minvu, siendo seleccionado en octubre de 2022, destacando su valor arquitectónico y social desde su origen en la década de 1960 como un sector urbano de impronta moderna e integración social.

En cuanto a los desafíos que debe asumir la comunidad junto al Minvu y municipio, el Seremi Uribe señaló  “Hay que generar una convocatoria con mayor amplitud para que distintas vecinas y vecinos, distintas generaciones, puedan aportar nuevas ideas  y potenciar el avance arquitectónico como también social, que se puede generar a través del Programa Quiero mi Barrio”.

La autoridad valoró la disposición del Consejo Vecinal de Desarrollo a colaborar con el equipo barrial y de autoridades de diferentes carteras de potenciar la intervención del programa “Hoy día nos acompañó el Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Economía, la Seremi de Seguridad Pública, con quienes se pueden generar distintas redes y trabajos, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en Natales, en Chile Nuevo. Es importante señalar que, si bien contamos con un presupuesto ministerial, mediante un trabajo colaborativo podemos generar mayores obras físicas y sociales que refuercen el tejido en este barrio que tiene una muy buena proyección”.

A su vez, el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo, Marcelo Astorga Veloso, planteó “Tenemos más de 600 casas y creo que es muy importante que en este proceso no se queden algunos pasajes sin participar, porque si bien hay obras pensadas, en términos del diagnóstico, como el lugar central, también hay cosas que podemos movilizar a través de las distintas instituciones del Estado”.

En este sentido el dirigente agradeció la asistencia de las autoridades de Medio Ambiente, Seguridad y Economía, acotando que “se pueden generar procesos en los temas que ellos manejan y que los vecinos conocen cómo se presentan en el barrio, por eso, saber cómo yo aporto desde mi domicilio, desde mi ubicación en la Fitz Roy, al problema público del barrio, creo que es la gran tarea”.

Obras que impactan la calidad de vida

El contrato del Barrio Fitz Roy considera 485 millones de pesos para la ejecución de una Plataforma Deportivo–Recreativa Integral, el mejoramiento del sector norte y sur del Parque de Avenida España y   el mejoramiento de las Plazas Saludables ubicadas entre calles Los Copihues y Los Tilos.

Por su parte los proyectos sociales priorizados, cuentan con un presupuesto superior a los 62 millones de pesos y se destinarán a una línea medioambiental con iniciativas de compostaje, manejo adecuado de residuos domiciliarios, huertos urbanos y ferias, entre otras iniciativas; un ámbito de seguridad que considera la conformación de un comité vecinal, un plan de prevención de riesgo de desastres y talleres deportivos; en el eje de identidad, se concretarán diferentes propuestas de rescate y puesta en valor de la historia del barrio; finalmente se considera una línea de fomento y apoyo al emprendimiento.

En cuanto a las necesidades más sentidas y necesarias que se espera solucionar mediante este plan participativo, el presidente del CVD señaló “tenemos problemas con los autos abandonados, con los perritos sin tenencia responsable, microbasurales. Y a pesar de que uno crea que esto se soluciona con un tarro basurero, se requiere la participación de los vecinos y sobre todo la opinión respecto a cómo se hace eso. Porque están los fondos, pero pasar al proyecto concreto también implica producir confianza social, que uno invierta su tiempo en poder cooperar, educar y hacer acciones”.

Estos recursos podrán complementarse con aportes de otras instituciones o programas ministeriales, con el objetivo de potenciar el impacto de las iniciativas en la comunidad.

Cabe señalar que la Obra de Confianza definida por el barrio corresponde al mejoramiento de la multicancha ubicada al oriente de la sede vecinal y su entorno, para lo cual se renovará la iluminación peatonal y deportiva existente, se demarcará la multicancha, se instalará un sistema de drenaje de aguas lluvias, se habilitarán circulaciones peatonales accesibles y el mejoramiento de la calzada con la incorporación de adocésped.



BM 4

AFINAN DETALLES PARA ENTREGA DE BIBLIOTECA DEL BARRIO 18

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

JOSÉ ANTONIO KAST ES ELECTO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 2026-2030

Leer Más

El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


El republicano, de acuerdo al Servicio Electoral, obtiene el 59,8%%, lo que marca una tendencia que se asume irremontable para la abanderada del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.


jose-antonio-kast-es-electo-presidente-de-la-republica
nuestrospodcast
boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
leysecaelecciones

¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MISIONES AEREAS GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH REALIZARON APOYO A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EXPLORACIONES AÉREAS EN GLACIAR UNIÓN

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cabo de hornos 200 personas han ido a votar

MÁS DE 200 PERSONAS HAN VOTADO EN EL ÚNICO LOCAL DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ELECCIONES (7)

MUNICIPALIDAD AVANZA EN LA INSTALACIÓN DE URNAS PARA LOS COMICIOS DEL DOMINGO