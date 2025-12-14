CONSEJO VECINAL DEL BARRIO ROBERT FITZ ROY JUNTO AL MINVU Y MUNICIPIO FIRMARON CONTRATO DE OBRAS

Un paso relevante en la implementación del Programa Quiero Mi Barrio en el sector Robert Fitz Roy de Punta Arenas, se concretó con la firma del denominado contrato de barrios, que explicita las obras urbanas y sociales que serán financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y ejecutadas en conjunto con la Municipalidad. La firma fue suscrita por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez y el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD), Marcelo Astorga Veloso. El hito contó además con la asistencia de Seremis de Economía, Marlene España Miranda; Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández y Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro; representantes del Club Deportivo Fitz Roy, de la Parroquia Espíritu Santo y del Consejo Vecinal de Desarrollo, entre otras organizaciones. Barrio de Interés Regional Durante la ceremonia, Marco Uribe Saldivia destacó que el Barrio Robert Fitz Roy fue postulado como barrio de interés regional por parte de la propia Seremi Minvu, siendo seleccionado en octubre de 2022, destacando su valor arquitectónico y social desde su origen en la década de 1960 como un sector urbano de impronta moderna e integración social. En cuanto a los desafíos que debe asumir la comunidad junto al Minvu y municipio, el Seremi Uribe señaló “Hay que generar una convocatoria con mayor amplitud para que distintas vecinas y vecinos, distintas generaciones, puedan aportar nuevas ideas y potenciar el avance arquitectónico como también social, que se puede generar a través del Programa Quiero mi Barrio”. La autoridad valoró la disposición del Consejo Vecinal de Desarrollo a colaborar con el equipo barrial y de autoridades de diferentes carteras de potenciar la intervención del programa “Hoy día nos acompañó el Seremi de Medio Ambiente, la Seremi de Economía, la Seremi de Seguridad Pública, con quienes se pueden generar distintas redes y trabajos, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en Natales, en Chile Nuevo. Es importante señalar que, si bien contamos con un presupuesto ministerial, mediante un trabajo colaborativo podemos generar mayores obras físicas y sociales que refuercen el tejido en este barrio que tiene una muy buena proyección”. A su vez, el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo, Marcelo Astorga Veloso, planteó “Tenemos más de 600 casas y creo que es muy importante que en este proceso no se queden algunos pasajes sin participar, porque si bien hay obras pensadas, en términos del diagnóstico, como el lugar central, también hay cosas que podemos movilizar a través de las distintas instituciones del Estado”. En este sentido el dirigente agradeció la asistencia de las autoridades de Medio Ambiente, Seguridad y Economía, acotando que “se pueden generar procesos en los temas que ellos manejan y que los vecinos conocen cómo se presentan en el barrio, por eso, saber cómo yo aporto desde mi domicilio, desde mi ubicación en la Fitz Roy, al problema público del barrio, creo que es la gran tarea”. Obras que impactan la calidad de vida El contrato del Barrio Fitz Roy considera 485 millones de pesos para la ejecución de una Plataforma Deportivo–Recreativa Integral, el mejoramiento del sector norte y sur del Parque de Avenida España y el mejoramiento de las Plazas Saludables ubicadas entre calles Los Copihues y Los Tilos. Por su parte los proyectos sociales priorizados, cuentan con un presupuesto superior a los 62 millones de pesos y se destinarán a una línea medioambiental con iniciativas de compostaje, manejo adecuado de residuos domiciliarios, huertos urbanos y ferias, entre otras iniciativas; un ámbito de seguridad que considera la conformación de un comité vecinal, un plan de prevención de riesgo de desastres y talleres deportivos; en el eje de identidad, se concretarán diferentes propuestas de rescate y puesta en valor de la historia del barrio; finalmente se considera una línea de fomento y apoyo al emprendimiento. En cuanto a las necesidades más sentidas y necesarias que se espera solucionar mediante este plan participativo, el presidente del CVD señaló “tenemos problemas con los autos abandonados, con los perritos sin tenencia responsable, microbasurales. Y a pesar de que uno crea que esto se soluciona con un tarro basurero, se requiere la participación de los vecinos y sobre todo la opinión respecto a cómo se hace eso. Porque están los fondos, pero pasar al proyecto concreto también implica producir confianza social, que uno invierta su tiempo en poder cooperar, educar y hacer acciones”. Estos recursos podrán complementarse con aportes de otras instituciones o programas ministeriales, con el objetivo de potenciar el impacto de las iniciativas en la comunidad. Cabe señalar que la Obra de Confianza definida por el barrio corresponde al mejoramiento de la multicancha ubicada al oriente de la sede vecinal y su entorno, para lo cual se renovará la iluminación peatonal y deportiva existente, se demarcará la multicancha, se instalará un sistema de drenaje de aguas lluvias, se habilitarán circulaciones peatonales accesibles y el mejoramiento de la calzada con la incorporación de adocésped.