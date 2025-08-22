FUNDACIÓN MISERICORDIA: DIEZ AÑOS DE MISIÓN EN BARRIOS VULNERABLES DE CHILE Y OTROS PAÍSES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Romain y Reina, fundadores de la Fundación Misericordia, para dar a conocer el trabajo que realizan en distintas comunidades vulnerables del mundo.

La pareja, que tras vivir entre poblaciones vulnerables en Estados Unidos y recorrer Latinoamérica en un school-bus, fundó en 2013 una misión en el barrio La Pincoya de Santiago de Chile. Desde entonces, su labor se ha extendido a varias periferias urbanas en Francia, Argentina, Estados Unidos y Chile, desarrollando proyectos de educación, salud y acompañamiento social. Todo ello con el propósito de ser, según explican, “el corazón de Cristo que late día y noche por los pobres”.

En su próxima visita a Punta Arenas, informaron que estarán presentes en la Eucaristía del lunes en la tarde-noche, en la Iglesia Catedral, donde la comunidad podrá conocer más de cerca su experiencia y el espíritu de la misión que impulsa la Fundación Misericordia.





