22 de agosto de 2025
FUNDACIÓN MISERICORDIA: DIEZ AÑOS DE MISIÓN EN BARRIOS VULNERABLES DE CHILE Y OTROS PAÍSES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Romain y Reina, fundadores de la Fundación Misericordia, para dar a conocer el trabajo que realizan en distintas comunidades vulnerables del mundo.
La pareja, que tras vivir entre poblaciones vulnerables en Estados Unidos y recorrer Latinoamérica en un school-bus, fundó en 2013 una misión en el barrio La Pincoya de Santiago de Chile. Desde entonces, su labor se ha extendido a varias periferias urbanas en Francia, Argentina, Estados Unidos y Chile, desarrollando proyectos de educación, salud y acompañamiento social. Todo ello con el propósito de ser, según explican, “el corazón de Cristo que late día y noche por los pobres”.
En su próxima visita a Punta Arenas, informaron que estarán presentes en la Eucaristía del lunes en la tarde-noche, en la Iglesia Catedral, donde la comunidad podrá conocer más de cerca su experiencia y el espíritu de la misión que impulsa la Fundación Misericordia.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
