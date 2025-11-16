HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN CHILE: JARA GANA POR POCO Y LA DERECHA SE ALINEA DETRÁS DE KAST

​



La candidata oficialista Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y abanderada de la coalición Unidad por Chile, y el opositor José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, competirán en una segunda vuelta por la presidencia de Chile, de acuerdo con los resultados preliminares publicados este domingo por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

​



Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.

​



Se trata de una victoria muy ajustada por parte de Jara, por debajo de lo que marcaban algunas encuestas, y que la dejó lejos del umbral necesario para alcanzar la presidencia en primera vuelta.

​



De acuerdo con la legislación electoral de Chile, para ganar la presidencia un candidato necesita obtener más del 50 % de la votación emitida. Así, tendrá lugar una segunda vuelta el 14 de diciembre entre Jara y Kast.

​



Luego de conocerse los resultados preliminares, Jara agradeció a sus seguidores por el apoyo en la primera ronda y les llamó a impulsar “un mensaje de esperanza y de futuro”.

​



Kast, cuyo desempeño estuvo más cerca de lo que marcaban las encuestas, recibió rápidamente el apoyo de los candidatos Johannes Kaiser (13,93 %) y Evelyn Matthei (12,79% ), por lo que apostará a reunir el voto de derecha en segunda vuelta.

​



Durante su discurso de aceptación de los resultados Kast habló a sus seguidores acompañado por Matthei, de la Unión Demócrata Independiente, quien momentos antes había reconocido su derrota tras alcanzar el quinto lugar y anunciado su respaldo a Kast de cara a la segunda vuelta.

​



Kast agradeció el apoyo de Matthei y dijo que, si gana, buscará solucionar los problemas que no ha resuelto el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

​



Boric, en tanto, felicitó este domingo a Jara y Kast por avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país sudamericano.

​



En un mensaje a la nación, Boric llamó a ambos contendientes “a que tengamos un debate con altura de miras”, en el que se planteen soluciones a los principales problemas de Chile.





​



Noticia en desarrollo.

Fuente: cnn en español

