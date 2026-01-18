Punta Arenas,
18 de enero de 2026

GOBIERNO CONFIRMA 16 FALLECIDOS TRAS INCENDIOS FORESTALES EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

Al menos 16 personas han perdido la vida producto de los incendios forestales que afectan al centro-sur del país, principalmente en las regiones de Ñuble y del Bío Bío, en una emergencia que mantiene un amplio despliegue de recursos y refuerza el llamado a la prevención y al respeto de las medidas de evacuación.

Al menos 16 personas han fallecido a causa de los incendios forestales que afectan a distintas zonas del centro-sur de Chile, según confirmó el Gobierno durante este fin de semana, en el marco de una emergencia que mantiene a varias regiones bajo Estado de Catástrofe y con decenas de focos activos en combate.

Las autoridades informaron que las víctimas se concentran principalmente en las regiones de Ñuble y del Bío Bío, las más golpeadas por la emergencia, donde el fuego ha avanzado rápidamente debido a condiciones climáticas adversas, altas temperaturas, viento y una extensa presencia de vegetación seca. Junto con lamentar las muertes, el Ejecutivo señaló que se están realizando todos los esfuerzos para esclarecer las circunstancias de cada caso y brindar apoyo a las familias afectadas.

Desde el Gobierno se reiteró que el foco principal continúa siendo la protección de la vida de las personas, el resguardo de viviendas y la contención del avance del fuego. En ese contexto, se reforzó el despliegue de brigadas forestales, Bomberos, Fuerzas Armadas y equipos de emergencia, además de la movilización de recursos desde distintas regiones del país para apoyar las labores en las zonas más críticas.

Las autoridades insistieron en el llamado a respetar las evacuaciones preventivas, mantenerse informados a través de canales oficiales y extremar las medidas de autocuidado y prevención, recalcando que una gran parte de los incendios forestales tiene origen humano. Asimismo, subrayaron que cualquier uso negligente del fuego en zonas rurales o áreas silvestres protegidas puede tener consecuencias fatales, como las que hoy enlutan a diversas comunidades del centro-sur de Chile.


Fuente: El País


GOBIERNO CONFIRMA 16 FALLECIDOS TRAS INCENDIOS FORESTALES EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

GOBIERNO CONFIRMA 16 FALLECIDOS TRAS INCENDIOS FORESTALES EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

