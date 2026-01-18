DÓNDE Y CÓMO AYUDAR DESDE MAGALLANES A LOS AFECTADOS EN LOS INCENDIOS DE ÑUBLE Y BIOBÍO

La situación de emergencia que se vive en las regiones de Ñuble y Biobío ha dejado por ahora 18 personas fallecidas y más de 50 mil personas evacuadas, donde los daños, según cifras oficiales de CONAF, han dejado un total de 42 mil hectáreas quemadas y 11 focos de incendio de gran magnitud.



Es por ello que en la Región de Magallanes han dispuesto puntos de acopio para ir en ayuda de las personas damnificadas por los daños del incendio forestal que se encuentra afectando zonas de Concepción, Penco, Lirquén, Tomé y Cabrero.

La Municipalidad de Punta Arenas habilitó un centro de acopio en sus oficinas de Av. Independencia 830, las cuales estarán atendiendo de 10:00 a 17:00 hrs. Allí recibirán: alimentos no perecibles, agua, atículos de aseo personal y alimentos para mascotas. Sin embargo, NO estarán recibiendo ningún tipo de ropa.

También en Punta Arenas,el Liceo Don Bosco (Maipú 615) se estableció como un punto de acopio de agua y alimentos no perecibles, donde el recibimiento de alimentos y bebestibles estará habilitado desde el 18 al 23 de enero desde las diez de la mañana hasta las diez de la tarde.



También la Cuarta Compañía de Bomberos, la Bomba Croata (O'Higgins 945,)donde se encuentra recolectando barras de cereales y proteínas, botellas de agua y bidones de agua, además de toallas húmedas y bebidas hidratantes.



El Centro Médico Fermin Roca (Lautaro Navarro 716) se suma también a los envíos de alimentos, agua, ropa y útiles de aseo para las personas afectadas por los incendios en Biobío y Ñuble.



​Aportes económicos

- COLEGIO SALESIANO:



💳 Datos de transferencia:

Colegio Salesiano

RUT: 80.230.500-1

Banco Itaú

Cuenta Corriente: 0213607685

Email: [email protected]

Glosa: Campaña Salesiano Corazón Solidario



- HOGAR DE CRISTO:

💳 Datos de transferencia:

Hogar de Cristo

RUT 81.496.800-6

Banco BCI

Cuenta Corriente: 10675353

Glosa: Ayuda incendios



Si conoces otros centros de acopio en la región, por favor. contacta a Polar Comunicaciones por redes sociales.

