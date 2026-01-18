Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de enero de 2026

DÓNDE Y CÓMO AYUDAR DESDE MAGALLANES A LOS AFECTADOS EN LOS INCENDIOS DE ÑUBLE Y BIOBÍO

​La comunidad de Punta Arenas activó puntos de acopio para apoyar a las personas damnificadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Incendios Bio Bio y Ñuble_Chile

La situación de emergencia que se vive en las regiones de Ñuble y Biobío ha dejado por ahora 18 personas fallecidas y más de 50 mil personas evacuadas, donde los daños, según cifras oficiales de CONAF, han dejado un total de 42 mil hectáreas quemadas y 11 focos de incendio de gran magnitud.

Es por ello que en la Región de Magallanes han dispuesto puntos de acopio para ir en ayuda de las personas damnificadas por los daños del incendio forestal que se encuentra afectando zonas de Concepción, Penco, Lirquén, Tomé y Cabrero.

La Municipalidad de Punta Arenas habilitó un centro de acopio en sus oficinas de Av. Independencia 830, las cuales estarán atendiendo de 10:00 a 17:00 hrs. Allí recibirán: alimentos no perecibles, agua, atículos de aseo personal y alimentos para mascotas. Sin embargo, NO estarán recibiendo ningún tipo de ropa. 

https://www.instagram.com/p/DTq6Pbtlf_M/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

También en Punta Arenas,el Liceo Don Bosco (Maipú 615) se estableció como un punto de acopio de agua y alimentos no perecibles, donde el recibimiento de alimentos y bebestibles estará habilitado desde el 18 al 23 de enero desde las diez de la mañana hasta las diez de la tarde.

También la Cuarta Compañía de Bomberos, la Bomba Croata (O'Higgins 945,)donde se encuentra recolectando barras de cereales y proteínas, botellas de agua y bidones de agua, además de toallas húmedas y bebidas hidratantes.

https://www.instagram.com/p/DTqz9molK_J/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==


El Centro Médico Fermin Roca (Lautaro Navarro 716) se suma también a los envíos de alimentos, agua, ropa y útiles de aseo para las personas afectadas por los incendios en Biobío y Ñuble.



​Aportes económicos

- COLEGIO SALESIANO: 

 💳 Datos de transferencia:
 Colegio Salesiano
RUT: 80.230.500-1
Banco Itaú
Cuenta Corriente: 0213607685
Email: [email protected]
 Glosa: Campaña Salesiano Corazón Solidario

- HOGAR DE CRISTO: 

💳 Datos de transferencia:
Hogar de Cristo
RUT 81.496.800-6
Banco BCI
Cuenta Corriente: 10675353
Glosa: Ayuda incendios



Si conoces otros centros de acopio en la región, por favor. contacta a Polar Comunicaciones por redes sociales. 


TM7U5XONJJK35H6QDRMHNELNNU

GOBIERNO CONFIRMA 16 FALLECIDOS TRAS INCENDIOS FORESTALES EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

Leer Más

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

torres del paine
nuestrospodcast
incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Incendios Bio Bio y Ñuble_Chile

DÓNDE Y CÓMO AYUDAR DESDE MAGALLANES A LOS AFECTADOS EN LOS INCENDIOS DE ÑUBLE Y BIOBÍO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SDEP3

MÁS DE 8.500 NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN LOS JARDINES DE VERANO DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA PÚBLICA

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
figuracion

TRIBUTO A CHARLY GARCÍA Y SPINETTA ESTE VIERNES 16 DE ENERO EN PUERTO NATALES