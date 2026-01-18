Punta Arenas,
18 de enero de 2026

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

​La medida, anunciada temprano este domingo, busca reforzar la coordinación y el despliegue de recursos ante un escenario de incendios que ha obligado a evacuaciones masivas y mantiene múltiples focos activos en el sur del país.

incendio penco

El presidente Gabriel Boric anunció durante la madrugada de este domingo 18 de enero de 2026 que ha decretado Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Bío Bío, ante el avance de incendios forestales que han concentrado la emergencia en estas zonas y generado una respuesta de gran magnitud por parte del Estado. La declaración fue difundida por el jefe de Estado en su cuenta en la red social X, donde señaló: “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles”.

La situación en el sur del país ha sido crítica: en Ñuble, la emergencia se ha extendido por amplias superficies forestales en Alerta Roja regional, y en Bío Bío múltiples focos activos —como los incendios “Trinitarias” y “Rancho Chico” cerca de Concepción— han consumido hectáreas de vegetación y generado condiciones climáticas adversas para su control, con vientos intensos que impulsan el avance del fuego.



¿Qué implica el Estado de Catástrofe?


La medida habilita al Gobierno para movilizar recursos extraordinarios, reforzar la coordinación interinstitucional y facilitar el acceso logístico necesario para combatir el avance de los incendios, proteger a la población y resguardar infraestructura crítica. Hasta el momento, sectores como Penco y Lirquén han sido de los más afectados, con miles de evacuados en respuesta a la proximidad de las llamas, que incluso han obligado al desalojo preventivo de personas en riesgo.

El decreto de Estado de Catástrofe permitirá también la intervención de la Jefatura de la Defensa Nacional y otras instancias de emergencia, un paso que autoridades locales han esperado con urgencia para consolidar las acciones en terreno. Aunque el presidente comunicó la decisión, durante la mañana de este domingo algunas autoridades regionales señalaron que la firma formal del decreto aún estaba en proceso, situación que, según dirigentes, condiciona la implementación de ciertas medidas operativas en la zona.

El contexto actual de incendios forestales se da en medio de condiciones climáticas que favorecen el riesgo, con altas temperaturas y vientos que complican el trabajo de brigadas y equipos de emergencia. Las autoridades han llamado además a la comunidad a extremar precauciones y colaborar con las medidas de evacuación y seguridad, mientras brigadistas continúan combatiendo los focos activos en Ñuble y Bío Bío.

La emergencia sigue en desarrollo y se espera que las próximas horas sean clave para la coordinación de apoyo, la consolidación del decreto y la articulación de acciones que permitan enfrentar los incendios con mayor eficacia в un contexto que afecta a miles de familias en el sur de Chile.


