Punta Arenas,
15 de enero de 2026

CONAF MAGALLANES INFORMA MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN PARQUE NACIONAL

Buenos días región.

dirconafmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de CONAF Magallanes, Mauricio Ruiz Bustamante, conversó con la ciudadanía sobre diversas materias vinculadas a la temporada de incendios forestales y a la gestión del Parque Nacional Torres del Paine, abordando tanto medidas preventivas como situaciones recientes de incumplimiento de normas por parte de visitantes.

En ese contexto, la autoridad destacó el refuerzo en materia de seguridad para las brigadas forestales que operan en la región durante la actual temporada de incendios, una labor de alta peligrosidad que se ve agravada por las condiciones climáticas propias de Magallanes. La iniciativa busca mitigar riesgos críticos en terreno mediante la entrega de kits que incluyen elementos de protección personal, hidratación y vestimenta técnica, considerados insumos básicos para enfrentar la exposición directa durante las labores de combate de incendios.

Asimismo, el director regional manifestó su preocupación por el aumento de personas expulsadas del Parque Nacional Torres del Paine durante las últimas semanas, debido al incumplimiento de las normas establecidas para el ingreso y permanencia en el área protegida. Desde CONAF reiteraron que estas disposiciones tienen como objetivo resguardar tanto la seguridad de los visitantes como la conservación del ecosistema.

Durante la entrevista también se abordó un grave accidente ocurrido recientemente en el parque, donde un turista de nacionalidad israelí resultó gravemente lesionado tras ingresar a una zona restringida. A raíz de este hecho, Carabineros debió activar un operativo de rescate que se extendió por más de cuatro horas, lo que volvió a poner en evidencia los riesgos asociados a no respetar las señalizaciones y restricciones vigentes.

Finalmente, se informó sobre la formalización de un ciudadano israelí por encender un cigarrillo en un área no habilitada del Parque Nacional Torres del Paine. CONAF recordó que las reglas del parque prohíben terminantemente hacer fuego, fumar o utilizar cualquier fuente de calor fuera de los lugares expresamente señalados, considerando el alto riesgo de incendios forestales y el daño irreparable que este tipo de conductas puede generar en una zona de alto valor ambiental.


seremidesarrollofamilia

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA INICIO DE CENTROS DE CUIDADOS Y BAJOS ÍNDICES DE POBREZA EN MAGALLANES

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CONAF MAGALLANES INFORMA MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN PARQUE NACIONAL

avenidanatales

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

fiestachilenacerrocastillo

A FINES DE ENERO SE REALIZARÁ LA VERSIÓN 2026 DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE