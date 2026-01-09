Punta Arenas,
9 de enero de 2026

REFUERZAN PREPARACIÓN Y LLAMADO A LA PREVENCIÓN ANTE INCENDIOS FORESTALES EN TIERRA DEL FUEGO

​Asimismo, el delegado enfatizó que “lo más importante es la prevención, evitar que se produzca un incendio forestal, porque esa es la mejor forma de prevenir una catástrofe mayor en nuestra zona”.

conaf (4)

​En el marco de las acciones preventivas ante el aumento del riesgo de incendios forestales, este jueves los equipos de control de incendios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), junto al Destacamento Motorizado N°11 “Caupolicán”, realizaron ejercicios prácticos de preparación ante eventuales siniestros en la provincia de Tierra del Fuego.

 
La actividad se desarrolló considerando que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró Alerta Temprana Preventiva por Amenaza de Incendio Forestal para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, vigente desde el miércoles 7 de enero de 2026 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

 
El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, destacó la importancia de estos ejercicios en el contexto actual.

 
“Hoy día estamos bajo una alerta preventiva producto de las condiciones meteorológicas informadas por el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos. Para nuestra provincia es fundamental realizar operativos y simulacros, poner a los equipos en tensión, disponer del equipamiento y del helicóptero con el que contamos, y fortalecer el trabajo preventivo y de mitigación. Esto nos permite estar preparados ante un posible siniestro y tener a todo el equipo operativo y disponible”, señaló la autoridad.

 
Asimismo, el delegado enfatizó que "lo más importante es la prevención, evitar que se produzca un incendio forestal, porque esa es la mejor forma de prevenir una catástrofe mayor en nuestra zona".

 
En el ejercicio participaron brigadas forestales del Ejército de Chile, brigadas de CONAF tanto a nivel regional como central, personal de prevención destinado a la provincia de Tierra del Fuego y una aeronave de CONAF con base en Punta Arenas, la cual tiene un tiempo de respuesta aproximado de 12 minutos para atender emergencias en la provincia.

 
Por su parte, Jaime Haro, asistente de control de operaciones de incendios forestales de CONAF, explicó que la jornada incluyó el uso de una aeronave liviana bimotor.

 
“Esta aeronave nos permite cruzar desde Punta Arenas a Tierra del Fuego en un tiempo aproximado de 18 a 20 minutos. Cuenta con un helibalde con capacidad de entre 600 y 900 litros de agua, el cual puede abastecerse desde piscinas, lagos, ríos o fuentes naturales como el Estrecho de Magallanes”, detalló.

 
Además, indicó que el objetivo principal del ejercicio fue la capacitación de brigadistas en maniobras de embarque, desembarque y transporte aéreo. 

“La actividad del día de hoy consiste principalmente en capacitar a los brigadistas que trabajan en la protección contra incendios forestales, fortaleciendo sus competencias para una respuesta rápida y segura”, agregó.


Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a la comunidad al autocuidado y la prevención, considerando que la región se encuentra en el período de mayor ocurrencia de incendios forestales, con factores como altas temperaturas y baja humedad que favorecen la rápida propagación del fuego. La prevención, recalcó, es clave para proteger la vida de las personas, el entorno natural y la biodiversidad de la provincia.

“EL RIESGO ES EXTREMO”: SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

conaf (4)

