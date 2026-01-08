MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

En la base del sector Andino, autoridades regionales de Magallanes entregaron elementos de protección para la "primera línea" forestal. Este martes 6 de enero, la dirección regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), junto a la Delegación Presidencial y las carteras de Trabajo y Agricultura, oficializaron la entrega de equipamiento preventivo para los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).



La medida busca mitigar los riesgos críticos de una labor de alta peligrosidad, agravada por las condiciones climáticas de la zona. Los kits entregados incluyen elementos de protección personal, hidratación y vestimenta técnica, insumos básicos para enfrentar la exposición directa en terreno.



El delegado presidencial, José Ruiz Pivcevic, enfatizó que la negligencia sigue siendo el principal motor de las emergencias. "Más del 99% de los incendios son por acción del ser humano. Estamos en temporada estival y los vientos propagan rápidamente una fogata o colilla mal apagada". Ante este escenario, CONAF confirmó una inversión de $2.700 millones para prevención y combate durante este ciclo.



Por su parte, la seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, aportó un dato relevante sobre la evolución de las causas: "La temporada pasada tuvimos dos incendios en total. Si bien hoy las superficies no superan las cinco hectáreas, uno de los focos en Puerto Natales fue producto del uso de herramientas que provocan chispas, una causa que no habíamos visto antes en la región".





Desde el ámbito de la seguridad en el trabajo, la directora regional del ISL, Marilyn Cárdenas González, subrayó que la salud de los combatientes es una prioridad estratégica. "Nuestra presencia busca entregar herramientas ante una tarea que demanda un alto desgaste físico y emocional", señaló, visión compartida por la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, quien calificó la entrega como un reconocimiento necesario a la labor de los brigadistas.



Finalmente, el director regional (s) de CONAF, Michael Arcos Valenzuela, informó que la institución mantiene abierta la convocatoria para nuevos postulantes. El llamado es a integrarse a un cuerpo que hoy no solo enfrenta las llamas, sino la necesidad de educar a una comunidad ante nuevos riesgos antrópicos en el ecosistema austral.

