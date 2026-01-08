Punta Arenas,
8 de enero de 2026

MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

​La medida busca mitigar los riesgos críticos de una labor de alta peligrosidad, agravada por las condiciones climáticas de la zona.

CONAFbrigadistas

En la base del sector Andino, autoridades regionales de Magallanes entregaron elementos de protección para la "primera línea" forestal. Este martes 6 de enero, la dirección regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), junto a la Delegación Presidencial y las carteras de Trabajo y Agricultura, oficializaron la entrega de equipamiento preventivo para los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

La medida busca mitigar los riesgos críticos de una labor de alta peligrosidad, agravada por las condiciones climáticas de la zona. Los kits entregados incluyen elementos de protección personal, hidratación y vestimenta técnica, insumos básicos para enfrentar la exposición directa en terreno.

El delegado presidencial, José Ruiz Pivcevic, enfatizó que la negligencia sigue siendo el principal motor de las emergencias. "Más del 99% de los incendios son por acción del ser humano. Estamos en temporada estival y los vientos propagan rápidamente una fogata o colilla mal apagada". Ante este escenario, CONAF confirmó una inversión de $2.700 millones para prevención y combate durante este ciclo.

Por su parte, la seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, aportó un dato relevante sobre la evolución de las causas: "La temporada pasada tuvimos dos incendios en total. Si bien hoy las superficies no superan las cinco hectáreas, uno de los focos en Puerto Natales fue producto del uso de herramientas que provocan chispas, una causa que no habíamos visto antes en la región".


Desde el ámbito de la seguridad en el trabajo, la directora regional del ISL, Marilyn Cárdenas González, subrayó que la salud de los combatientes es una prioridad estratégica. "Nuestra presencia busca entregar herramientas ante una tarea que demanda un alto desgaste físico y emocional", señaló, visión compartida por la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, quien calificó la entrega como un reconocimiento necesario a la labor de los brigadistas.

Finalmente, el director regional (s) de CONAF, Michael Arcos Valenzuela, informó que la institución mantiene abierta la convocatoria para nuevos postulantes. El llamado es a integrarse a un cuerpo que hoy no solo enfrenta las llamas, sino la necesidad de educar a una comunidad ante nuevos riesgos antrópicos en el ecosistema austral.

CASEN 2024: MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES DE MAYORES INGRESOS DEL PAÍS

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MAGALLANES REFUERZA SEGURIDAD DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES

RESERVA AÉREA DE MAGALLANES PARTICIPÓ EN CANCHA DE TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO EN LA BASE AÉREA CHABUNCO

SAMU MAGALLANES DESTACA EL ROL CLAVE DE LA REANIMACIÓN PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS VITALES