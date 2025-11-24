Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta

En una nueva edición de Encuesta Plaza Pública Cadem, José Antonio Kast (58%) comienza la segunda vuelta con 16 puntos de ventaja sobre Jeannette Jara (42%).

Entre los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, 34% se iría a Kast, 22% a Jara y 44% no sabe, no responde, nulo o blanco. En el caso de los que votaron por Johannes Kaiser, 92% se iría a Kast y 8% no sabe o responde, mientras que entre los que votaron por Evelyn Matthei, 60% se iría a Kast, 21% a Jara y 19% no sabe o no responde.

En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

Para los encuestados, el factor más importante para se presidente de Chile es la “Capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (34%), seguido por la “Capacidad para hacer cambios sociales en educación, salud, pensiones y vivienda” (32%), y el podio lo completa la “Capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo” con un 31%.

Además, dentro del universo consultado por Cadem, el 53% cree que el candidato republicano tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, versus un 25% que asocia esos atributos con la candidata del Pacto Unidad por Chile. Asimismo, frente a quién tiene capacidad para resolver los problemas de inmigración, Kast también se queda con el 53% de las preferencias, distanciándose del 23% que asocian esos atributos con Jara.

Fuente: biobiochile.cl



LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

