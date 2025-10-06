6 de octubre de 2025
CADEM: JARA LIDERA LA PRIMERA VUELTA EN LAS ELECCIONES, PERO EL 40% CREE QUE KAST SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE
En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.
En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, el sondeo presidencial indica que Jeannette Jara sigue liderando la primera vuelta con un 27% (+1 punto), seguida por José Antonio Kast con 23%, y en tercer lugar destaca Evelyn Matthei con un 15% (-2 puntos).
En cuarto lugar se encuentra Johannes Kaiser con 11%, seguido por Franco Parisi con 10% (+1 punto), Harold Mayne-Nicholls con 4% (-1 punto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 0%.
El 9% no votaría, no sabe o no responde.
Sin embargo, en la categoría de expectativa presidencial, el sondeo arrojó que el 40% (+1 punto) cree que la carta del Partido Republicano será el próximo presidente de la República, su nivel más alto desde el 11 de abril y 6 puntos más que la abanderada del Pacto Unidad por Chile, que llega al 34% (+3 puntos), también su mejor desempeño.
El debate por los US$6.000 millones
Por otro lado, respecto al anuncio del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que presentó el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, este alcanzó un 61% de visibilidad y un 34% de evaluación positiva.
Además, el 54% está en desacuerdo con que se eliminen 600 millones de dólares de libre disposición para que el próximo gobierno pueda financiar sus proyectos.
En esa línea, el 46% considera poco o nada probable que el Estado pueda recortar 6 mil millones de dólares del gasto actual; si eso ocurriera, el 55% cree que es muy probable que los beneficios sociales se vean afectados.
Finalmente, el 33% (-1 punto) aprueba la gestión del jefe de Estado, mientras que el 63% (+2 puntos) la desaprueba.
Metodología
La encuesta se realizó mediante contacto telefónico a través del sistema CATI a hombres y mujeres mayores de 18 años en las 16 regiones del país. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el miércoles 1 y el viernes 3 de octubre de 2025.
Se efectuaron un total de 9.547 llamadas para obtener 1.005 encuestados, lo que representa un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.
Fuente: cnnchile.com
