LLEGÓ AL MUNDO A LAS 00:00 HORAS: YAEL JEREMÍAS ES EL PRIMER NACIDO DEL NUEVO AÑO 2026

A las 00:00 horas de este jueves 1 de enero de 2026 llegó al mundo Yael Jeremías, quien se convierte así en el primer nacido de este año 2026.

Su llegada al mundo ocurrió en el Hospital Guillermo Grant de Concepción, tras una cesárea de urgencia por preeclampsia, pesando 3.850 gr. y con una talla 49 cm, en muy buenas condiciones según se informó desde el hospital pese a las complicaciones tras las cuales su madre debió ser trasladada a la Unidad de cuidados medios de Maternidad.

El segundo nacimiento fue a las 00:33 tras un parto normal, tratándose de un bebé masculino de nombre Jonathan, quien presentó un peso 3.690 kg y midió 49 cm. Tanto él como su madre están en buenas condiciones junto a su mamá.

Pocas horas después, a las 2:03 horas, nació otro bebé según se reportó desde el Hospital Las Higueras de Talcahuano, tratándose de un varón de 3.685 de peso y 50 centímetros de talla. Según se reportó, también se encuentra en buenas condiciones junto a su madre.

BiobioChile

