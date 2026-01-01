Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de enero de 2026

LLEGÓ AL MUNDO A LAS 00:00 HORAS: YAEL JEREMÍAS ES EL PRIMER NACIDO DEL NUEVO AÑO 2026

En Concepción. ​

primer-nacido-ano-2026

A las 00:00 horas de este jueves 1 de enero de 2026 llegó al mundo Yael Jeremías, quien se convierte así en el primer nacido de este año 2026.

Su llegada al mundo ocurrió en el Hospital Guillermo Grant de Concepción, tras una cesárea de urgencia por preeclampsia, pesando 3.850 gr. y con una talla 49 cm, en muy buenas condiciones según se informó desde el hospital pese a las complicaciones tras las cuales su madre debió ser trasladada a la Unidad de cuidados medios de Maternidad.

El segundo nacimiento fue a las 00:33 tras un parto normal, tratándose de un bebé masculino de nombre Jonathan, quien presentó un peso 3.690 kg y midió 49 cm. Tanto él como su madre están en buenas condiciones junto a su mamá.

Pocas horas después, a las 2:03 horas, nació otro bebé según se reportó desde el Hospital Las Higueras de Talcahuano, tratándose de un varón de 3.685 de peso y 50 centímetros de talla. Según se reportó, también se encuentra en buenas condiciones junto a su madre.

BiobioChile


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Leer Más

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

polar2k26
nuestrospodcast
primer-nacido-ano-2026

LLEGÓ AL MUNDO A LAS 00:00 HORAS: YAEL JEREMÍAS ES EL PRIMER NACIDO DEL NUEVO AÑO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
primer-nacido-ano-2026

LLEGÓ AL MUNDO A LAS 00:00 HORAS: YAEL JEREMÍAS ES EL PRIMER NACIDO DEL NUEVO AÑO 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
seremiseguridad

SEREMI DE SEGURIDAD REFUERZA CONTROLES Y DESPLIEGUE POLICIAL PARA AÑO NUEVO EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
twinotter

DHC-6 TWIN OTTER DE LA IVª BRIGADA AÉREA RETORNA A PUNTA ARENAS TRAS CAMPAÑA EN GLACIAR UNIÓN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250