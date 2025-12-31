CODELCO AVANZA EN EL FINANCIAMIENTO PARA DESCARBONIZAR TODA SU MATRIZ ENERGÉTICA AL 2030

Codelco anunció que cerró un financiamiento climático por US$600 millones, otorgado por The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) y Banco Santander, y garantizado por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por su sigla en inglés), del Grupo Banco Mundial, destinado a la descarbonización total de su matriz energética de cara al 2030.

La operación se suma al primer financiamiento de este tipo que la empresa obtuvo en 2024 por US$ 532 millones, otorgado por el Crédit Agricole CBI y también garantizado por MIGA.

En detalle, los recursos para la descarbonización contemplan la renovación de contratos de suministro eléctrico con energías renovables, según informó Codelco.

“Este plan se ha implementado de manera progresiva desde 2018, con hitos relevantes como la suscripción y renegociación de contratos de suministro eléctrico con Engie, Colbún y AES Andes, así como la adjudicación de nuevas licitaciones públicas de energía renovable por 1,8 TWh/año, que permitirán alcanzar una matriz con 85% de energía eléctrica renovable en 2026″, agregó.

Otro de los hitos de este plan es la reciente descarbonización del último contrato con Engie en Chuquicamata, “que permitirá alcanzar la descarbonización total de los contratos de energía antes de 2030″.

La estatal resaltó su plan de descarbonización en el contexto de que Codelco representa cerca del 9% del consumo eléctrico del país. “Este avance constituye un aporte significativo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los compromisos climáticos de Chile”, agregó la estatal.

“La concreción de esta segunda transacción refleja el compromiso de Codelco con la innovación, la responsabilidad ambiental y la creación de valor de largo plazo para el país, como parte de nuestro propósito de ser el pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo”, dijo Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, en un comunicado.

Por su parte, Alejandro Sanhueza, vicepresidente de finanzas, destacó que “este financiamiento consolida el uso de instrumentos innovadores y multilaterales en nuestra estrategia financiera, fortalece la diversificación de fuentes de financiamiento y reduce riesgos, al mismo tiempo que apoya decididamente nuestra agenda de sostenibilidad”.

