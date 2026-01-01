Punta Arenas,
1 de enero de 2026

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

polar2k26

A medida que nos despedimos de un año lleno de desafíos y logros, queremos expresar nuestra más profunda gratitud a cada uno de ustedes, nuestra valiosa audiencia. Su apoyo constante y confianza en Polar Comunicaciones han sido los pilares de nuestro crecimiento y éxito. Que este nuevo año les traiga salud, felicidad y prosperidad, y que juntos sigamos alcanzando nuevas alturas. 



navidad2026

FIESTAS EN SINTONÍA CON POLAR COMUNICACIONES: UN MENSAJE DE PAZ Y ALEGRÍA PARA EL 2026

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

pdtemensaje20252026

EN MENSAJE DE AÑO NUEVO, BORIC DESTACÓ ALZA DE LAS PENSIONES Y EL SUELDO MÍNIMO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

saludeventospuq

AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

codelcomatriz

CODELCO AVANZA EN EL FINANCIAMIENTO PARA DESCARBONIZAR TODA SU MATRIZ ENERGÉTICA AL 2030

arturosotobarria

FALLECIÓ ARTURO SOTO BARRÍA, HISTÓRICO PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO PRAT

