Punta Arenas,
1 de enero de 2026

FARO ISLOTES EVANGELISTAS DIO INICIO AL AÑO 2026 CON IMPORTANTE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Emotivo mensaje de año nuevo desde faro islotes evangelistas conmemora su nombramiento como faro patrimonial del año por parte de la organización internacional de ayudas a la navegación. ​

El fanal fue encendido el 18 de septiembre de 1896

En el marco del inicio del nuevo año, desde Faro "Islotes Evangelistas" se envió un importante saludo y anuncio, el cual fue difundido por redes sociales de la Autoridad Marítima. 

 

En la pieza audiovisual, la cual nos sitúa en el lugar geográfico del apartado faro denominado como "la roca", el Marinero Primero Faro Mauricio Soto junto a la histórica luz que guía a los navegantes en las tormentosas aguas australes señaló "desde Faro "Islotes Evangelistas", resguardando el Estrecho de Magallanes, les deseamos un feliz 2026, año en que somos Faro Patrimonio Internacional de la Organización de Ayudas a la Navegación IALA", añadiendo "desde esta roca en medio del mar, los Fareros del Fin del Mundo seguimos guiando a los navegantes y resguardando nuestro mar".

 

El saludo desde este apartado rincón de Magallanes, hace alusión a que el pasado 10 de diciembre en Mumbai en India, se realizó la reunión anual de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación (IALA), importante instancia en donde Chile es parte del Consejo Directivo, ocasión en donde fue nombrado el Faro "Islotes Evangelistas" como el emblema para todas las actividades de la importante organización, destacando sus características arquitectónicas únicas, ubicación geográfica, servicio estratégico y trascendencia para el resguardo de rutas marítimas seguras.

 

De esta manera este 2026 comienza con un Faro Chileno siendo emblema para el mundo, guiando con su fanal a los navegantes y las decisiones de esta importante instancia internacional.



Municialidad de Cabo de Hornos entrega reconocimiento a Suboficial Mayor Roberto Araneda 2

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Leer Más

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

El fanal fue encendido el 18 de septiembre de 1896

FARO ISLOTES EVANGELISTAS DIO INICIO AL AÑO 2026 CON IMPORTANTE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

El fanal fue encendido el 18 de septiembre de 1896

FARO ISLOTES EVANGELISTAS DIO INICIO AL AÑO 2026 CON IMPORTANTE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

concejaldalivor

CONCEJAL ETEROVIC ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS EN LA DEMOLICIÓN DEL EX HOSPITAL REGIONAL Y DEFIENDE ROL ESTRATÉGICO DE LOS FONDOS FRIL

sala promoción salud 2 (2)

OFICIALIZAN SALA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN PORVENIR COMO HITO EN PREVENCIÓN Y BIENESTAR COMUNITARIO

