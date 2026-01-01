FARO ISLOTES EVANGELISTAS DIO INICIO AL AÑO 2026 CON IMPORTANTE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En el marco del inicio del nuevo año, desde Faro "Islotes Evangelistas" se envió un importante saludo y anuncio, el cual fue difundido por redes sociales de la Autoridad Marítima.

En la pieza audiovisual, la cual nos sitúa en el lugar geográfico del apartado faro denominado como "la roca", el Marinero Primero Faro Mauricio Soto junto a la histórica luz que guía a los navegantes en las tormentosas aguas australes señaló "desde Faro "Islotes Evangelistas", resguardando el Estrecho de Magallanes, les deseamos un feliz 2026, año en que somos Faro Patrimonio Internacional de la Organización de Ayudas a la Navegación IALA", añadiendo "desde esta roca en medio del mar, los Fareros del Fin del Mundo seguimos guiando a los navegantes y resguardando nuestro mar".

El saludo desde este apartado rincón de Magallanes, hace alusión a que el pasado 10 de diciembre en Mumbai en India, se realizó la reunión anual de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación (IALA), importante instancia en donde Chile es parte del Consejo Directivo, ocasión en donde fue nombrado el Faro "Islotes Evangelistas" como el emblema para todas las actividades de la importante organización, destacando sus características arquitectónicas únicas, ubicación geográfica, servicio estratégico y trascendencia para el resguardo de rutas marítimas seguras.

De esta manera este 2026 comienza con un Faro Chileno siendo emblema para el mundo, guiando con su fanal a los navegantes y las decisiones de esta importante instancia internacional.





​

