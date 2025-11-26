Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

FARERO MÁS ANTIGUO EN SERVICIO ACTIVO DE LA ARMADA DE CHILE FUE HOMENAJEADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

​El servidor naval fue parte del equipo de fareros que construyó en 1994 el faro Cabo de Hornos.

Municialidad de Cabo de Hornos entrega reconocimiento a Suboficial Mayor Roberto Araneda 2

El pasado 21 de noviembre, en el marco del 72 aniversario de la fundación de Puerto Luisa, actual Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, el Suboficial Mayor Roberto Araneda Torres fue homenajeado por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.

 

Es de esta manera que, en el marco de la ceremonia de aniversario, el cual contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Comodoro Juan Soto Herrera, el Alcalde de la comuna, Patricio Fernández, realizó un reconocimiento público al Suboficial Mayor Roberto Araneda, actúa condestable de la Gobernación Marítima de Punta Arenas.

 

"Suboficial Mayor Roberto Araneda Torres, farero en servicio activo más antiguo de la Armada de Chile, fue protagonista hace casi 30 años de la construcción del actual faro Cabo de Hornos, venciendo el frío, tormentas, hambre pero colocando todo su corazón, empeño y pasión en erguir una torre que hoy engalana nuestro Cabo de Hornos..." señaló el Alcalde de Cabo de Hornos, añadiendo "...hoy, en sus últimos días en servicio activo, lo acogemos como un hijo predilecto que con su trabajo en forma literal ha guiado a los navegantes y demostrado que el corazón de un farero no late...destella, protagonista de una historia escrita entre viento, mar y soledad", afirmó Patricio Fernández en su intervención.

 

En un emotivo homenaje el Alcalde Fernández realizó entrega de un certificado de reconocimiento al Suboficial Mayor Roberto Araneda, además de una réplica del monumento al "Marino desconocido" que se encuentra en el Cabo de Hornos, el cual con la silueta de un albatros representa el sacrificio y valentía de cientos de navegantes que sucumbieron en una de las rutas marítimas más complejas del mundo.

 

El Suboficial Mayor Roberto Araneda, en el año 1994 fue parte del equipo de cinco fareros comisionados a realizar esta importante obra, siendo el último en servicio activo en la institución, cumpliendo 32 años de servicio alcanzando el "Galón Ancho", cumpliendo diferentes labores y responsabilidades en su carrera naval.

 

El reconocimiento efectuado por la comuna de Cabo de Hornos es parte del vínculo histórico que mantiene con la Armada de Chile, en donde la institución desde mediados del siglo XIX ha establecido presencia y conexión con comunidades, fundando Puerto Luisa, actual Puerto Williams, en 1953, obra materializada por el Contraalmirante Donald Mc Intyre.

 

En la actualidad la ciudad más austral del mundo es puerto base de diferentes unidades navales, así como de la Gobernación Marítima y Capitanía de Puerto de Puerto Williams, desde donde se coordinan los esfuerzos de 10 alcaldías de mar y tareas fundamentales para la salvaguarda de la vida humana en el mar y la soberanía efectiva nacional. 


MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: “VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE”

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

Plantación simbólica en Punta Arenas

EN PUNTA ARENAS, SE REALIZÓ PLANTACIÓN SIMBÓLICA PARA CONMEMORAR DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

seremihacienda

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

sumulacro (2)

SIMULACRO PREPARA A SERVICIOS DE EMERGENCIA EN PORVENIR ANTE INCENDIO FORESTAL CON RIESGO A VIVIENDAS