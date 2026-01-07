Punta Arenas,
7 de enero de 2026

CONCEJAL GERMÁN FLORES SOLICITA INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

​Ante reiterados hechos de violencia y delincuencia

germanflores

​Los hechos de violencia y delincuencia registrados en el último tiempo, que han perturbado la tranquilidad de los vecinos de la Población Raúl Silva Henríquez, en donde constantemente se ha requerido la presencia de personal policial y de seguridad ciudadana, es una situación que preocupa a las autoridades comunales, quienes, en conjunto con los dirigentes vecinales, han coordinado diferentes acciones para brindar mayor seguridad a la comunidad.

Por tal motivo, durante el transcurso de la tarde de este martes, el concejal y presidente de la comisión de seguridad ciudadana Germán Flores y el director de seguridad pública Carlos Sanhueza, se reunieron con la directiva de la junta de vecinos, en donde abordaron las problemáticas que hoy enfrentan.

“Debemos de dejar de hablar de hechos aislados, aquí estamos frentes a situaciones constantes que se dan día a día. Hablamos de hechos de sangre e incluso con consecuencias fatales, riñas, peleas con armas blancas (machetes y cuchillos), disparos al aire, robos, desplazamientos de vehículos a gran velocidad, consumo de alcohol y droga en la vía pública, como también denuncias por tráfico de droga, lo que por cierto amerita una intervención urgente en esta población”, señaló el concejal Germán Flores al término del encuentro.

Más adelante expresó “el diagnóstico está, ahora necesitamos soluciones, por tal motivo, me he comprometido con los dirigentes que dentro de las próximas horas le solicitaré al alcalde Claudio Radonich, la posibilidad de replicar lo que hoy tenemos en la población Archipiélago de Chiloé, es decir, la instalación de un módulo de seguridad ciudadana que sea una colaboración directa para los vecinos, tal como está ocurriendo en el sector sur”.

Respecto al financiamiento para incorporar este módulo, Flores manifestó que el año pasado presentaron junto al diputado Carlos Bianchi y al alcalde Radonich, una iniciativa (concordada por todos los alcaldes de la región) al Gobernador Regional Jorge Flies, que consiste en destinar el 20% de los ingresos provenientes de la concesión de Zona Franca a proyectos e iniciativas de seguridad ciudadana para las comunas.

“Aquí hay un compromiso que asumió el Gobernador con todos los alcaldes de la zona, por lo que solicito que podamos avanzar en la modalidad de cómo se otorgarán los recursos. Estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos al año que deberán ser distribuidos entre los municipios, pero aún no sabemos de qué formas podemos optar a estos recursos, por lo que urge la definición de este compromiso de julio del año pasado”, dijo Flores.

Finalmente manifestó que claramente el departamento de seguridad ciudadana municipal, no reemplaza la labor policial, pero sí presta una colaboración constante e importante para la comunidad.

CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

natales entrada