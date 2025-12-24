MUNICIPIO REFUERZA ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA DURANTE FIESTAS DE FIN DE AÑO

Ante el aumento habitual de consultas médicas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de Punta Arenas informó el refuerzo de la red de Salud Primaria Municipal, con especial énfasis en el Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR Damianovic) y los distintos SAPU de la comuna.





El alcalde Claudio Radonich explicó que, en estas fechas, la demanda de atención puede incrementarse hasta en un 70%, considerando que el SAR atiende regularmente a cerca de 120 personas por jornada. "Durante las fiestas se registra un aumento importante de consultas, principalmente asociadas al exceso de alcohol y comidas. Por eso hemos reforzado los equipos, incorporando un tercer médico en el SAR durante estos días, tanto en Navidad como en Año Nuevo", señaló.





El jefe comunal recalcó que el SAR está destinado a urgencias reales, por lo que llamó a la responsabilidad de la comunidad. "Una indigestión u otros cuadros leves pueden generar demoras en personas que sí requieren atención médica urgente. El autocuidado es fundamental para evitar la saturación del sistema", enfatizó.





En cuanto al funcionamiento durante las fiestas, el municipio informó que el SAR Damianovic operará de manera continua las 24 horas, con equipo médico reforzado durante las jornadas de Navidad (24, 25 y 26 de diciembre) y Año Nuevo (31 de diciembre, 1 y 2 de enero). En tanto, los tres SAPU de la comuna funcionarán con normalidad, manteniendo su horario habitual, con la única excepción del 24 de diciembre, día en que la atención se extenderá hasta las 23:30 horas. Para Año Nuevo, los SAPU mantendrán su horario regular, sin modificaciones.





Por su parte, el director del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, reforzó el llamado al autocuidado, especialmente en el consumo de alcohol, la conducción responsable y el uso seguro del fuego durante las celebraciones. "Nuestra red estará preparada y reforzada, pero es clave que las personas acudan solo cuando sea realmente necesario, para no colapsar el sistema y permitir una atención oportuna", indicó.





Finalmente, la directora del Cesfam Damianovic, Marioly Troncoso, explicó que los días posteriores a los feriados suelen registrar un aumento en la demanda asistencial, principalmente por trastornos gastrointestinales y enfermedades respiratorias. "Por ello, estamos reforzando la gestión interna y los turnos médicos, especialmente en las fechas críticas del 24 y 26 de diciembre, así como durante el periodo de Año Nuevo", detalló.





Desde la Municipalidad de Punta Arenas reiteraron que durante las noches, especialmente en el sector sur de la ciudad, el SAR Damianovic, junto al Hospital Clínico, constituye una de las principales alternativas de atención de urgencia, por lo que insistieron en el uso responsable de la red de salud, apelando al autocuidado y la responsabilidad individual para garantizar atención oportuna a quienes realmente lo necesitan.

