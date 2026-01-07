CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección interpuesto por un académico en contra de la Universidad de Magallanes (UMAG), confirmando la legalidad de la decisión institucional de no renovar su contrata para el año 2026.

El recurso fue presentado por un profesor de Física y Matemática con una extensa trayectoria en la UMAG, quien expuso haber mantenido una relación laboral renovada de manera ininterrumpida desde 2016, además de haber prestado servicios previamente entre 1991 y 2014.

La defensa del académico alegó que se encontraba amparado por el principio de confianza legítima, al haber prestado servicios por más de nueve años, y que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, solo calificaciones deficientes o la existencia de un sumario administrativo podrían justificar el término del vínculo, circunstancias que no se verificaban en su caso.

Asimismo, calificó de “sui generis” el proceso de evaluación mediante un Portafolio Académico, alegando que esta herramienta habría sido utilizada para desvinculaciones y no para los fines de ascenso originalmente previstos.

Por su parte, la Universidad de Magallanes solicitó el rechazo del recurso argumentando que la decisión no fue arbitraria, sino proporcional y necesaria para asegurar la sostenibilidad de la institución.

Expuso que la UMAG atraviesa una compleja crisis financiera y estructural, constatada incluso por la Comisión Nacional de Acreditación en 2023, lo que motivó la implementación de un plan de ajuste de dotación basado en parámetros objetivos, entre ellos el Portafolio Académico, cuyos criterios fueron definidos con anterioridad a la desvinculación.

La controversia se centró en la determinación adoptada por la casa de estudios en el contexto de un proceso de reestructuración interna.

La Corte desestimó la acción constitucional. Tras analizar los antecedentes concluyó que la universidad no incurrió en actos ilegales ni arbitrarios. En su razonamiento, reconoció que, si bien el principio de confianza legítima puede operar tras cinco años de servicio, la administración conserva la facultad de no renovar contratas por razones de reestructuración o por nuevas condiciones presupuestarias, criterio que ha sido sostenido por la Contraloría General de la República.

La sentencia destacó, en particular, que el decreto de no renovación se encontraba suficientemente motivado en un plan estratégico institucional destinado a enfrentar la crisis financiera, cumpliendo así con el deber de fundamentación de los actos administrativos.

Asimismo, recordó que los cargos a contrata son, por su naturaleza legal, esencialmente transitorios y expiran el 31 de diciembre de cada año.

Finalmente, la Corte estimó improcedente revisar supuestos errores en el proceso de evaluación del Portafolio Académico, señalando que dichos actos debieron impugnarse oportunamente y que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el mérito de decisiones administrativas ya consolidadas.

Descartada la existencia de una actuación arbitraria o ilegal, la Corte estimó innecesario analizar una eventual vulneración de garantías constitucionales y rechazó la acción deducida.

Sentencia Corte de Punta Arenas Rol N°620-2025.

Fuente: diarioconstitucional.cl/

