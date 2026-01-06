DPR CONCRETA DOS NUEVAS ENTREGAS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA REGIÓN

​En un encuentro con las organizaciones de la región beneficiadas por el Fondo Social Presidente de la República, modalidad Fondo Nacional, la Delegación Presidencial Regional concretó la entrega de dos asignaciones adicionales, a las 24 iniciativas adjudicadas en octubre (Fondes), para la ejecución de sus proyectos. De esta forma se completó el proceso correspondiente al año 2025, reforzando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del tejido social y la participación comunitaria. Las organizaciones son, el Taller Creando Sueños y el Club Mayormente Feliz.



El Fondo Social Presidente de la República es un programa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, administrado por la División de Gobierno Interior (DGI), que financia proyectos presentados por organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de mejorar el bienestar local, complementar la inversión social del Estado y promover la vida comunitaria.

En esta ocasión, los recursos entregados permitirán a ambas organizaciones femeninas dar continuidad a sus talleres de manualidades, adquirir insumos y equipamiento, y fortalecer espacios de encuentro que, por años, han sido fundamentales para el desarrollo personal y colectivo de sus integrantes.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, valoró especialmente el rol que cumplen estas agrupaciones en la comunidad. “Realmente estoy contento de hacer entrega de este fondo, pero sobre todo de escucharlas y conocer de primera fuente lo que están realizando. El rol que cumplen las organizaciones sociales va recomponiendo el tejido social, y eso hay que preservarlo y proyectarlo. Cuando existen juntas de vecinos, centros de madres o clubes deportivos, hay mucho más barrio y comunidad, y eso no se puede perder”, señaló.



Asimismo, el Delegado destacó el trabajo del equipo técnico de la Delegación Presidencial en el acompañamiento a las organizaciones durante todo el proceso de postulación y rendición de los proyectos. “Tal como lo reconocieron las propias organizaciones, el trabajo que realiza el equipo es fundamental, especialmente en el acompañamiento durante las postulaciones y las rendiciones, siempre con buen trato y apoyo permanente. Ese reconocimiento me genera un profundo orgullo y alegría, especialmente cuando se destaca la labor de las y los funcionarios de la Delegación Presidencial”.



Desde las organizaciones beneficiadas, sus dirigentas expresaron su satisfacción y la importancia concreta que estos recursos tienen para sus socias. Mirtha Aguilar, presidenta del Club “Mayormente Feliz”, señaló que el fondo permitirá continuar con actividades que favorecen el bienestar integral de las mujeres.



“Esto es lo más importante porque ayuda a motivarse mentalmente y manualmente. Muchas veces no nos alcanza para comprar materiales, y este apoyo es muy bueno para todas nosotras. Estamos felices, porque son recursos que nos permitirán seguir trabajando”, indicó.



En tanto, Ana Barría, presidenta del Taller “Creando sueños”, destacó el significado especial de esta entrega. “Pensamos que habíamos perdido este proyecto, y ahora fue como un regalo de Navidad. Nos permitirá comenzar el año trabajando nuevamente, reunirnos todas las semanas y seguir creando. Para nosotras es un incentivo enorme”, afirmó.

Ambas agrupaciones desarrollan talleres semanales de manualidades, espacios que no solo fomentan el aprendizaje de oficios, sino que también fortalecen los vínculos sociales, el apoyo mutuo y la participación activa de mujeres, muchas de ellas adultas mayores.



El Fondes forma parte del esfuerzo permanente del Ministerio del Interior por acercar las oportunidades del Estado a los territorios, especialmente a comunidades más vulnerables o aisladas, entregando además acompañamiento técnico durante la ejecución y rendición de los proyectos.



Con esta entrega posterior, y al completar el proceso del año 2025, el Fondo Social Presidente de la República reafirma su rol como una política pública permanente del Estado, orientada a fortalecer la organización comunitaria y la participación ciudadana en los territorios.



