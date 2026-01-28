Punta Arenas,
28 de enero de 2026

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ HACE UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD ANTE DÍAS DE ALTAS TEMPERATURAS ANUNCIADOS EN ÚLTIMA ESPERANZA

​Se pronostican días de altas temperaturas, razón por la cual el llamado es a la prevención y la responsabilidad.

dppultimaesperanza

Con el fin de evitar situaciones que puedan propiciar incendios, tanto domiciliarios como forestales, el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana hizo un llamado a la prevención, esto debido a que desde la Unidad de Alerta Temprana de Senapred, se pronosticaron días de altas temperaturas, las cuales podrían superar los 22 grados.

 
Al respecto, el delegado señaló, “hacemos el llamado a toda la ciudadanía de la provincia de Última Esperanza, tanto a quienes viven aquí como a quienes nos visitan, a tener conductas responsables con respecto al uso del fuego, ya que son jornadas en las que se tiene la oportunidad de pasar los días al aire libre, por ello es importante no realizar fuego a ras de piso”. Asimismo, agregó “Conaf estará desarrollando una labor preventiva en distintos puntos”.

 
“Como Gobierno hemos dispuesto recursos para labor preventiva, pero también para ataque inmediato ante la ocurrencia de un siniestro. Hace unos días tuvimos un Cogrid Provincial ampliado en el cual cada uno de los servicios que forman parte, dieron a conocer el instrumental con el que se cuenta, pero la otra parte le corresponde a la ciudadanía, porque como hemos dicho, ‘el mejor incendio es aquel que no ocurre’ y para eso, todos y todas tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, señaló la autoridad provincial.

 
Es importante destacar que con el objetivo de actuar de manera oportuna, existen diferentes números a los cuales las personas pueden comunicarse para denunciar o reportar una situación de incendio: Conaf 130; Bomberos 132; Carabineros 133 y PDI 134.

ALTAS TEMPERATURAS LLEGARÁN A PUNTA ARENAS, NATALES, PORVENIR Y OTRAS ZONAS DE MAGALLANES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

SERNAMEG MAGALLANES ASUMIÓ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ HACE UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD ANTE DÍAS DE ALTAS TEMPERATURAS ANUNCIADOS EN ÚLTIMA ESPERANZA

NATALES SE ILUMINA: MUNICIPALIDAD INICIA RECAMBIO MASIVO DE MÁS DE 3.200 LUMINARIAS LED PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LOS BARRIOS

CONSEJERA XIMENA MONTAÑA ABORDA CAMBIOS EN FONDOS FRIL, AUDITORÍA AL GORE Y PLAN PILOTO DE CONTROL BIOMÉTRICO