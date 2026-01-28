DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ HACE UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD ANTE DÍAS DE ALTAS TEMPERATURAS ANUNCIADOS EN ÚLTIMA ESPERANZA

Con el fin de evitar situaciones que puedan propiciar incendios, tanto domiciliarios como forestales, el delegado presidencial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana hizo un llamado a la prevención, esto debido a que desde la Unidad de Alerta Temprana de Senapred, se pronosticaron días de altas temperaturas, las cuales podrían superar los 22 grados.



Al respecto, el delegado señaló, “hacemos el llamado a toda la ciudadanía de la provincia de Última Esperanza, tanto a quienes viven aquí como a quienes nos visitan, a tener conductas responsables con respecto al uso del fuego, ya que son jornadas en las que se tiene la oportunidad de pasar los días al aire libre, por ello es importante no realizar fuego a ras de piso”. Asimismo, agregó “Conaf estará desarrollando una labor preventiva en distintos puntos”.



“Como Gobierno hemos dispuesto recursos para labor preventiva, pero también para ataque inmediato ante la ocurrencia de un siniestro. Hace unos días tuvimos un Cogrid Provincial ampliado en el cual cada uno de los servicios que forman parte, dieron a conocer el instrumental con el que se cuenta, pero la otra parte le corresponde a la ciudadanía, porque como hemos dicho, ‘el mejor incendio es aquel que no ocurre’ y para eso, todos y todas tenemos nuestra cuota de responsabilidad”, señaló la autoridad provincial.



Es importante destacar que con el objetivo de actuar de manera oportuna, existen diferentes números a los cuales las personas pueden comunicarse para denunciar o reportar una situación de incendio: Conaf 130; Bomberos 132; Carabineros 133 y PDI 134.

