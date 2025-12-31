31 de diciembre de 2025
Las noticias que marcaron el 2025 en Magallanes: hitos políticos, emergencias, ciencia, economía y grandes logros regionales
Desde la llegada del rompehielos Almirante Viel hasta elecciones presidenciales, tragedias naturales, avances en hidrógeno verde y logros deportivos y culturales: revisa el recuento con las noticias más relevantes del 2025 en la Región de Magallanes.
El año 2025 fue intenso para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Emergencias climáticas, definiciones políticas, avances estratégicos en energía y ciencia, conflictos sociales, tragedias y también hitos que llenaron de orgullo a la comunidad marcaron la agenda informativa regional.
A continuación, revisamos mes a mes las noticias más relevantes del 2025, publicadas y seguidas por Polar Comunicaciones, en un recuento que permite comprender los desafíos y avances que vivió el extremo sur del país.
🔹 ENERO 2025
LLEGADA DEL ROMPEHIELO "ALMIRANTE VIEL" PUNTA ARENAS
OPERACION ESTRELLA POLAR III: VIAJE DEL PRESIDENTE BORIC AL POLO SUR
EL IX CONSEJO REGIONAL DE MAGALLANES SE INSTALA CON NUEVAS AUTORIDADES PARA EL PERIODO 2025–2029
DESCONTROL Y TRAGEDIA EN PUNTA ARENAS: CAMIÓN TOLVA IMPACTA CONTRA BENCINERA COPEC
GOLPE A LAS CARRERAS CLANDESTINAS EN PUNTA ARENAS: 9 VEHICULOS INCAUTADOS DURANTE ESTA MAÑANA
MAGALLANES FUE LA SEGUNDA REGIÓN DE CHILE CON MEJORES RESULTADOS DE LA PAES REGULAR 2024
ENAP OBTIENE APROBACIÓN AMBIENTAL PARA CONSTRUIR GASODUCTO DE US$15,5 MILLONES EN MAGALLANES
DIEZ FAMILIAS DE TORRES DEL PAINE RECIBIERON SUS VIVIENDAS EN CERRO CASTILLO
🔹 FEBRERO 2025
MÁS DE 5 MILLONES DE PESOS GASTÓ LA MUNICIPALIDAD DURANTE ENERO Y FEBRERO PARA RECUPERAR ESPACIOS RAYADOS
SLEP MAGALLANES INSTALA 120 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN
MÁS DE $88 MILLONES INVIERTE LA JUNJI MAGALLANES EN INFRAESTRUCTURA DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES
ARMADA DE CHILE CONMEMORÓ LA MEMORIA DEL PILOTO PRIMERO LUIS PARDO VILLALÓN A 90 AÑOS DE SU PARTIDA
LA JOVEN MAGALLÁNICA MARÍA IGNACIA GUERRA LOGRÓ DE FORMA INVICTA EL TÍTULO DE CAMPEONA NACIONAL DE AJEDREZ
PADRE CAPTA COMO SU HIJO ES TRAGADO Y LUEGO EXPULSADO POR BALLENA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES
CIENTOS DE PERSONAS PARTICIPARON DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO
DE BERLÍN A PUNTA ARENAS: LA ODISEA DEL GRAN PIANO DEL TEATRO MUNICIPAL "JOSÉ BOHR”
🔹 MARZO 2025
BIENES NACIONALES ABRE EL CAMINO PARA EL TRASLADO DEFINITIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL A PAMPA GUANACO
PARO DOCENTE EN PUNTA ARENAS: PROFESORES RECHAZAN PROPUESTA DEL SLEP MAGALLANES
EL RELATO DE UN RESCATE AL LÍMITE EN LA PATAGONIA: “PENSÁBAMOS QUE ÍBAMOS A RECOGER TRES CADÁVERES Y ENCONTRAMOS TRES ALPINISTAS VIVOS”
254 MILLONES EN INVERSIÓN: CARABINEROS DE MAGALLANES RECIBE NUEVOS VEHÍCULOS
FORO INTERNACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DEL BID Y BID INVEST REUNIÓ A 200 LÍDERES EN MAGALLANES PARA IMPULSAR INVERSIONES SOSTENIBLES
PRINCESA LEONOR DE ESPAÑA VISITÓ PUNTA ARENAS EN SU PASO CON EL BUQUE ESCUELA JUAN SEBASTIÁN ELCANO
LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS REGISTRÓ UN TEMBLOR DE MAGNITUD 4.5 DURANTE LA MADRUGADA
ARGENTINA DEROGARÁ DECRETO QUE PRETENDÍA ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA CON CHILE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES Y MAR DE DRAKE
🔹 ABRIL 2025
PLAN DE ZONAS EXTREMAS SE CONSOLIDA COMO POLÍTICA DE ESTADO: CARTERA DE INICIATIVAS ENTRÓ AL CORE
PROFESORES DEL SLEP MAGALLANES DEPONEN PARALIZACIÓN AUNQUE AFIRMAN QUE “LA LUCHA POR EL SALARIO NO HA TERMINADO”
SECCIÓN O.S.9 MAGALLANES ES UNA REALIDAD: CARABINEROS FORTALECE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN EL EXTREMO SUR
ROTARIOS DE MAGALLANES CELEBRAN 120 AÑOS DE ROTARY INTERNACIONAL CON ENCUENTRO HISTÓRICO
ESTUDIO IDENTIFICA MÁS DE 14 PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES CON UNA INVERSIÓN ESTIMADA DE US$60 BILLONES
TAEKWONDISTA FELIPE VELÁSQUEZ HACE HISTORIA PARA MAGALLANES CON BRONCE PANAMERICANO EN MEXICO
CONFISCAN EMBARCACIONES PRIVADAS QUE VENDÍAN MILLONARIOS VIAJES A LA ANTÁRTICA
EL CRECIMIENTO DE 5,6% EN 2024 POSICIONA A MAGALLANES ENTRE LAS TRES REGIONES CON MEJOR DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL PAÍS
FINANCIAMIENTO APROBADO POR EL GORE: MINVU INICIARÁ DISEÑO PARTICIPATIVO DE CALLES DEL SECTOR CERRO DE LA CRUZ
ICVU 2024: PUNTA ARENAS ALCANZA NIVEL MEDIO-ALTO EN CALIDAD DE VIDA URBANA
🔹 MAYO 2025
MAGALLANES REGISTRA EL TERREMOTO MÁS FUERTE EN 75 AÑOS POR ACTIVACIÓN DE DESCONOCIDA FALLA DE SCOTIA
EL PROYECTO H2 MAGALLANES DE TE H2 INGRESÓ AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SISMO DE MAGNITUD 5,3 SACUDE LAS CERCANÍAS DE PUERTO NATALES
VIENTOS DE HASTA 120 KM/H CAUSAN ESTRAGOS EN MAGALLANES: CAÍDAS DE ÁRBOLES, SUSPENSIÓN DE ALGUNOS COLEGIOS Y PROBLEMAS DE TRÁNSITO
PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ POLICIAL REGIONAL (CPR) TRAS LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MINVU INAUGURA VIVIENDAS EN PUERTO WILLIAMS Y TERMINA CON CASI UNA DÉCADA SIN LA ENTREGA DE SOLUCIONES HABITACIONALES
MINVU INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE EMBLEMÁTICA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN RAMÓN CAÑAS MONTALVA
🔹 JUNIO 2025
AUTORIDADES MAGALLÁNICAS CONOCIERON INNOVADOR CENTRO DE DIÁLISIS MUNICIPAL EN LA GRANJA: APUNTAN A REPLICARLO EN LA REGIÓN
GOBERNADOR DE MAGALLANES NIEGA IRREGULARIDADES TRAS OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA: “NO SE HAN COMPROBADO, LAS DESCARTAMOS”
ASUME PRIMER DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS ELEGIDO POR ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
SEA MAGALLANES ABRIÓ NUEVA ETAPA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL PROYECTO PARQUE EÓLICO FARO DEL SUR
ALCALDE DE PUNTA ARENAS E INTENDENTE DE RIO GALLEGOS PRESENTARÁN LA TARJETA IA CON BENEFICIOS PARA CHILENOS Y ARGENTINOS
ENAP CONCRETA IMPORTANTES PROYECTOS PARA REFORZAR EL SUMINISTRO DE GAS A PUERTO NATALES Y PORVENIR
BUSCA UN MILLÓN DE DÓLARES: LA RAZÓN DETRÁS DE CONTROVERSIAL ATERRIZAJE DEL INFLUENCER ESTADOUNIDENSE ETHAN GUO EN ANTÁRTICA
🔹 JULIO 2025
TURISMO ALCANZA 89% DE IMAGEN POSITIVA Y SE CONSOLIDA COMO LA ACTIVIDAD MÁS VALORADA EN MAGALLANES
COEVA APRUEBA PROYECTO DE ENAP QUE BUSCA EXTRAER NUEVAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN MAGALLANES
DESDE EL CORAZÓN DE TIERRA DEL FUEGO: GERMÁN GENSKOWSKI, NUEVO CIUDADANO ILUSTRE DE MAGALLANES
NUEVO POP PROMETE CONVERTIR A MAGALLANES EN POLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN
MINISTRA DELPIANO CALIFICA DE “IMPRUDENCIA” VUELO DE ETHAN GUO A LA ANTÁRTICA Y SEÑALA QUE JOVEN SIGUE ALLÁ PORQUE NO HAY VUELOS DISPONIBLES
MOP CONFIRMA OBRAS POR $19.000 MILLONES EN LA PISTA DEL AERÓDROMO TENIENTE MARSH EN LA ANTÁRTICA CHILENA
FIBA 3X3 U23 NATIONS LEAGUE CONFERENCIA AMÉRICA EN PUNTA ARENAS
MINISTRO DE TRANSPORTES DESTACA OPERACIÓN LOGÍSTICA DE AEROGENERADORES EN MAGALLANES
MUNICIPALIDAD DE NATALES DECLARA EMERGENCIA POR INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL
RÉCORD ABSOLUTO: MÁS DE 90 MIL PERSONAS DISFRUTARON DE LAS DOS NOCHES DEL CARNAVAL Y DEL CONCIERTO DE KE PERSONAJES EN PUNTA ARENAS
🔹 AGOSTO 2025
- MAGALLANES FORTALECERÁ RESOLUTIVIDAD A TRAVÉS DE ANGIÓGRAFO APROBADO POR CORE MAGALLANES
UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO
CHILE REAFIRMA SU LIDERAZGO EN LA CIENCIA ANTÁRTICA CON EXITOSO ISAES 2025 EN PUNTA ARENAS
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE AVANZA EN DIÁLOGO CON EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE PARA SELLAR UN ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN MAGALLANES
SE SUSPENDIÓ EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN LA PRIMERA ETAPA, DEBIDO A UN GRAVE ACCIDENTE EN EL SECTOR DE SAN SEBASTIÁN
MINVU REFUERZA LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN TEMPRANA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS
CHILE IMPULSA PROYECTO PIONERO DE HIDRÓGENO VERDE EN LA ANTÁRTICA
TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA DEL INFLUENCER QUE ATERRIZÓ SIN PERMISO EN LA ANTÁRTICA, ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS
GREMIOS DE LA UMAG ACUSAN FALTA DE VOLUNTAD DEL RECTOR PARA ABORDAR CRISIS EN CONJUNTO
🔹 SEPTIEMBRE 2025
NUEVO NÚMERO DE ANDEAN GEOLOGY DESTACA HALLAZGO INÉDITO DE FÓSIL EN MAGALLANES
MAGALLANES EN 100 PALABRAS ALCANZA MÁS DE 6 MIL CUENTOS RECIBIDOS EN EDICIÓN ANIVERSARIO
ROUND FINANCIERO: MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DEMANDA AL FISCO POR COSTOS DE LA DESMUNICIPALIZACIÓN Y PUERTO NATALES EVALÚA SUMARSE
EJÉRCITO INICIA NUEVA ETAPA EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE EXPLOSIVOS EN TERRENOS ALEDAÑOS AL REGIMIENTO PUDETO
TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027
DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025
FNE DENUNCIA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y ARREMETE CONTRA SIETE EMPRESAS Y OCHO EJECUTIVOS INVOLUCRADOS
PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA
BÁRBARA HERNÁNDEZ CONQUISTA SU CUARTO RÉCORD GUINNESS CON EL NADO MÁS LARGO DE LA HISTORIA EN PUERTO NATALES
GOBIERNO SE ABRE A CAMBIAR PROYECTO QUE EXIGE PAGO DE 1% DE INVERSIÓN A PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE
🔹 OCTUBRE 2025
COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES
MTT PUBLICA LICITACIÓN PARA INCORPORAR 100 BUSES ELÉCTRICOS AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS
EL PRESUPUESTO DE VIVIENDA EN MAGALLANES AUMENTÓ EN MÁS DE $60 MIL MILLONES DURANTE ESTE GOBIERNO, EL MAYOR CRECIMIENTO HISTÓRICO PARA LA REGIÓN
CONTRALORÍA INSTRUYE A MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS REGULARIZAR NOMBRAMIENTOS POR USO REITERADO DE SUPLENCIAS EN CARGOS DIRECTIVOS
UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210
ENAP MAGALLANES AVANZA CON NUEVO GASODUCTO PARA INTERCONECTAR PRODUCCIÓN DEL MULTIPOZO PICUYO ZG-C
PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED
MINISTERIO DE HACIENDA ELIMINA SUBSIDIO AL CABOTAJE EN MAGALLANES Y AYSÉN, Y DESATA ALZA EN GASOLINAS EN ESAS ZONAS
GREMIOS DE TURISMO DE MAGALLANES DESTACAN BALANCE POSITIVO TRAS LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA – ATTA 2025
🔹 NOVIEMBRE 2025
MAGALLANES ABRE LA RUTA DE LA LANA HACIA LA INDIA
BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES
GIRA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES, DURANTE TRES DÍAS EL PRESIDENTE VISITÓ CABO DE HORNOS, EL SUR DE TIERRA DEL FUEGO Y PUNTA ARENAS.
ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA MAGALLANES. DIPUTADOS CARLOS BIANCHI Y JAVIERA MORALES LOGRAN LA REELECCIÓN. ALEJANDRO RIQUELME DEL PARTIDO REPUBLICANO LLEGA POR PRIMERA VEZ AL CONGRESO.
PARO UMAG, ACADEMICOS PIDEN RENUNCIA AL RECTOR, FEUM TOMA LA UNIVERSIDAD
UN DEBUT HISTÓRICO: ASÍ COMPITIÓ CHILE POR PRIMERA VEZ EN UN TEST MATCH DE ESQUILA Y LANA FRENTE A LAS POTENCIAS MUNDIALES
REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN (5 TURISTAS FALLECIDOS EN EL PARQUE NACIONAL)
FINALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA QUE CONECTARÁ VICUÑA CON LA BAHÍA YENDEGAIA
PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA
AUTORIDADES PRESENTAN PLAN ESTRATÉGICO ANTÁRTICO 2026-2030: GOBIERNO REGIONAL CONTARÁ CON NUEVA UNIDAD ANTÁRTICA Y ELABORARÁ POLÍTICA REGIONAL COMPLEMENTARIA
🔹 DICIEMBRE 2025
ELECCIONES PRESIDENCIALES RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES. EL REPUBLICANO JOSÉ ANTONIO KAST SERÁ EL PRESIDENTE DE CHILE 2026-2029.
¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO
EDF POWER SOLUTIONS DETIENE PROYECTO ENERGÍA VERDE AUSTRAL Y CONCENTRARÁ ESFUERZOS EN PUNTA DELGADA
PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE FUTSAL DE PRIMERA DIVISIÓN ANFP
UMAG INFORMA ACUERDO CON LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES Y FIN DE LA TOMA
MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS NOMBRA A CIUDADANOS Y DEPORTISTAS DESTACADOS 2025
CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA “DE ESTADO”
INCENDIO EN GASODUCTO ENAP EN EL SECTOR DE POSESIÓN. EL CUAL FUE CONTROLADO, PERO OCASIONÓ LA SUSPENSIÓN DE GAS PARA ALGUNAS INDUSTRIAS UN PAR DE DÍAS.
- EDUCACION: DESPIDO DE 123 PROFESORES EN LA REGION PARA EL AÑO 2026 (SLEP)
- MINVU ENTREGA 120 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA LAS 4 MIL SOLUCIONES HABITACIONALES EN MAGALLANES
TRAGEDIA VIAL EN PUNTA ARENAS: MUJER MUERE TRAS ATROPELLO Y CONDUCTOR ESTABA BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL
El hecho ocurrió la noche del martes en el sector de Manantiales con Esteban Capkovic. El conductor fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte.