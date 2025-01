LA FUERZA AÉREA DE CHILE COMPLETA CON ÉXITO LA OPERACIÓN ESTRELLA POLAR III LLEGANDO AL POLO SUR JUNTO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

​Por: Departamento Comunicacional



La tarde de este viernes 3 de enero, dos helicópteros MH60M Black Hawk y dos aeronaves DHC-6 Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile arribaron al Polo Sur, marcando un hito histórico al trasladar por primera vez a un Jefe de Estado chileno hasta los confines del continente blanco.



El Presidente de la República Gabriel Boric Font arribó a bordo de una aeronave institucional al punto más austral del planeta en el marco de la Operación Estrella Polar III, acompañado por una comitiva integrada por las ministras de Defensa, Maya Fernández, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, los Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y un equipo de científicos del Instituto Antártico Chileno (INACH).



La llegada al Polo Sur se efectuó en dos helicópteros MH-60M Black Hawk y dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, las que despegaron desde la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, cubriendo los 1.129 kilómetros de distancia que separan la Estación Polar Científica Conjunta del Polo Sur. Una de las aeronaves de alas rotatorias fue pilotada por el Comandante en Jefe de la FACH, General del Aire Hugo Rodríguez González.



Pasadas las 16 horas de nuestro país, las autoridades nacionales pisaron al punto más austral del planeta, el Polo Sur, con una temperatura aproximada de -29 grados Celsius. Luego de hacer registro de imágenes y tomar muestras de la nieve polar, la comitiva visitó las instalaciones de la Base Amundsen-Scott de Estados Unidos, ubicada junto al hito geográfico.



Tras permanecer en el Polo por casi dos horas, el Presidente Boric y las autoridades regresaron en los helicópteros y aviones hasta la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, ubicada a 3.000 kilómetros de Punta Arenas y 5.175 kilómetros de Santiago. Allí pudieron apreciar el trabajo que realizan las dotaciones que integran esta Base estival ubicada en la profundidad antártica, con el objetivo de apoyar el desarrollo de la investigación científica.



Una vez concluida la visita presidencial, abordaron dos aeronaves Gulfstream G-IV del Grupo de Aviación N°10 para regresar hasta la ciudad de Punta Arenas en horas de la mañana del sábado 4 de enero.



En la Base Aérea Chabunco, el Presidente Gabriel Boric efectuó un punto de prensa en el que se refirió a la exitosa operación que permitió llegar al Polo Sur, donde señaló: "estoy profundamente orgulloso de lo que hemos realizado como Estado de Chile, en conjunto con el Instituto Antártico Chileno, con las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con nuestras Ministras de Estado, y en particular haber llegado al punto más austral del mundo donde todos los meridianos convergen con recursos propios. La Fuerza Aérea de Chile en conjunto con el resto de las instituciones han dado una demostración de capacidad que sin lugar a dudas va a marcar un hito en la historia antártica no sólo de Chile, sino que del mundo".



Añadiendo a continuación que "el ejercicio permanente de soberanía del Estado de Chile en la Antártica, como continente de ciencia y de paz, hoy día queda ratificado y Chile va a hacer valer aquello, fortaleciendo las bases que actualmente existen y por qué no pensar más adelante en más bases permanentes en lugares más remotos aún, porque el Estado chileno ha demostrado tener capacidad para llegar donde todo comienza, en el Polo Sur".



En tanto, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Hugo Rodríguez González al hacer una evaluación de lo logrado, sostuvo que "siento un gran orgullo porque lo que planificamos durante tanto tiempo, más de un año, permitió realizar una operación en la que demostramos las capacidades que tiene nuestra Institución, la Fuerza Aérea de Chile. Esto nos ha llevado a tener éxito en esta operación Estrella Polar III para llegar al punto cero del mundo, al Polo Sur. Lo hicimos con mucha abnegación, con las dificultades que una operación de esta magnitud se presenta y las hemos resuelto porque la Antártica es importante para todos. Sólo quiero dar las gracias a quienes participaron en esta misión, hombres y mujeres de la Fuerza Aérea de Chile que participaron con mucha valentía", agregó.



La travesía completa comprendió un viaje de más de 30 horas de vuelo en diferentes aeronaves, comenzando por el traslado desde Santiago hasta Punta Arenas en una aeronave Boeing 767 del Grupo de Aviación N°10 para luego iniciar el ingreso al Continente Blanco en aviones Gulfstream G-IV del Grupo de aviación N° 10, aterrizando en la pista de hielo de Glaciar Unión. Desde allí se dirigieron rumbo al Sur, en un vuelo de seis horas hasta el Polo, para luego iniciar el regreso hasta la ciudad de Santiago.



La Operación Estrella Polar III fue cuidadosamente planificada por la Fuerza Aérea de Chile a partir de la experiencia adquirida en las operaciones polares anteriores y las distintas campañas de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión de los últimos años.



Gracias a la preparación de las tripulaciones y los medios aéreos se pudo efectuar exitosamente esta operación, que quedará en la historia junto a los constantes esfuerzos desplegados por la Institución para incrementar su presencia en el continente blanco.



La Fuerza Aérea alcanzó por primera vez el Polo Sur con sus medios aéreos el 30 de noviembre de 1984, cuando dos aviones DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6 acondicionados con sensores, esquíes y otros equipos necesarios anevizaron en el Polo Sur, en la primera Operación Estrella Polar.



El 14 de enero de 1995, nuevamente dos aeronaves DHC-6 Twin Otter aterrizaron en la Base Antártica norteamericana Amundsen Scott, ubicada en el Polo Sur. La operación se bautizó como Estrella Polar II.



El 28 de enero de 1999, un Helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk del Grupo de Aviación N°9, alcanzó por primera vez el Polo Sur, hazaña que quedó registrada en los hitos de la aviación mundial.