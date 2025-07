FAMILIAS DE PUNTA ARENAS CONOCIERON LAS VIVIENDAS PILOTO DEL PROYECTO “LOS FLAMENCOS”

136 familias de Punta Arenas visitaron hoy las viviendas piloto del conjunto habitacional “Los Flamencos”, ubicadas en la prolongación de avenida Los Flamencos con la proyectada avenida Circunvalación.

La actividad se enmarca en el Plan de Acompañamiento Social que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) implementa en todos los proyectos del programa DS49, con el objetivo de fortalecer la participación activa de las familias durante el proceso habitacional.

"Esta actividad busca que las familias puedan recorrer en detalle la vivienda, en este caso dos departamentos, y resolver dudas técnicas junto al equipo social y técnico de la entidad medidas patrocinadora. Toman y se proyectan en su futuro hogar", comentó el director (s) de SERVIU, Omar González Asenjo .

"Los departamentos son estupendos. Vienen con calefacción central y dimensiones acordes a los estándares actuales. Como agrupación, estamos muy conformes y con mucha esperanza. Sabemos que muchas familias están esperando este momento: tener por fin las llaves de su casa propia”, contó Jorge Silva Andrade, presidente de la agrupación “Los Flamencos 1”.

El proyecto tiene un 72% de avance físico y contempla 136 departamentos de 60m², distribuidos en tres dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y logia; todos con calefacción central y ventanas termopanel.

"Los Flamencos es una obra clave del Plan de Emergencia Habitacional. Gracias a él, hemos podido destrabar proyectos y acelerar la ejecución de nuevas obras. Este proyecto comenzó en octubre del año pasado y tiene un 72% de avance. Si las condiciones climáticas lo permiten, podríamos incluso adelantar su entrega antes de marzo, que es el plazo contractual. Nuestro objetivo siempre será que las familias puedan recibir sus viviendas lo antes posible”, detalló el director(s) del SERVIU.

El condominio considera áreas verdes, juegos infantiles, máquinas de ejercicio y una sala de uso múltiple de 85m². La inversión supera bordea los 10 mil millones de pesos y es financiada con recursos Minvu del programa DS49 y el ahorro de las familias beneficiarias.

"Nunca pensé que iba a ser tan rápido. En el momento que me inscribí y hasta que empecé a ver los adelantos, yo dije esto para febrero o marzo ya va a estar listo; lo encontré súper rápido”, dijo Patricia Romero Soto, beneficiaria, agregando que “las ventanas termopanel son espectaculares, no vamos a tener humedad, y con la caldera no se nos van a congelar las cañerías. Estoy feliz, porque esto es algo propio que logré con esfuerzo”.

3 años del PEH

A tres años de su lanzamiento, el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) logró poner en marcha más de 225 mil viviendas en todo Chile, superando la capacidad histórica de producción del Minvu. Este avance es posible gracias a la diversificación de programas, la incorporación de viviendas industrializadas y el fortalecimiento del Banco de Suelo Público, consolidando al PEH como una política de Estado para garantizar el derecho a la vivienda adecuada.

"El Plan de Emergencia Habitacional ha permitido construir más viviendas y con mejor calidad en todo el país. A nivel nacional, el avance alcanza un 77%, mientras que en Magallanes ya superamos el 140% y proyectamos llegar al 200%", afirmó el director(es) del SERVIU.

Actualmente, en la región el Minvu registra 2.728 viviendas entregadas y otras 2.806 están en construcción, en las cuatro provinciales. "Hemos llegado por primera vez con soluciones habitacionales a Cerro Castillo y Primavera, volvimos a construir en Puerto Williams y seguimos avanzando con obras en Punta Arenas y Puerto Natales. Próximamente, esperamos iniciar nuevos proyectos en Timaukel y San Gregorio", destacó la autoridad.

Además de aumentar la construcción de viviendas, el Plan de Emergencia Habitacional ha permitido llegar a lugares donde antes no se construyera, adaptándose a las distintas realidades del país. Hoy se levantan soluciones en zonas rurales y urbanas, con pertinencia local, enfoque de género y mejor planificación de barrios, incorporando áreas verdes, equipamientos y movilidad.

