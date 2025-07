PATAGONIA LIGHT FESTIVAL CONVOCÓ A MÁS DE 50 MIL PERSONAS EN NUEVE JORNADAS

Por nueve jornadas consecutivas, la Plaza Benjamín Muñoz Gamero se convirtió en el epicentro de la magia, la cultura y la identidad local gracias al Patagonia Light Festival, una experiencia gratuita que reunió a más de 50 mil personas y dejó una huella en la comunidad, el turismo y el comercio de Punta Arenas.



Proyecciones de mapping, instalaciones luminosas y espectáculos visuales transformaron el centro de la ciudad en un espacio de encuentro para familias, vecinos y visitantes, quienes, pese al frío y la lluvia, disfrutaron de un evento sin incidentes de seguridad ni emergencias de salud, demostrando que Punta Arenas está preparada para recibir espectáculos masivos durante el invierno.



El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de esta iniciativa. "Más de 50 mil personas participaron en estas nueve jornadas. Este festival no solo llenó de luz nuestras calles, también nos permitió ofrecer una actividad de calidad entre el chapuzón y el carnaval, sumando un hito a las invernadas. Además, fue una verdadera fiesta familiar y segura. Agradecemos especialmente a nuestros grandes socios Edelmag y Banco Chile, que apostaron por este proyecto y permitieron que más empresas se sumaran como Mall Espacio Urbano, Mercado Blumar, Unimarc, Tabsa, Almasur, ABC y Latam. Ya estamos trabajando en la edición 2026 porque queremos que el Patagonia Light Festival sea una fecha fija en nuestro calendario de invierno".



Desde el sector privado, el compromiso fue clave. Diego Díaz, gerente comercial de Edelmag, resaltó la importancia de vincularse con la comunidad. "Nos invitaron a participar en esta hermosa fiesta, y como empresa con 128 años de historia en Magallanes, no podíamos quedar fuera. Este evento realza nuestra identidad como magallánicos y demuestra que cuando sector público y privado trabajan juntos, se logran resultados que la gente valora".



En la misma línea, Carlos Guzmán, gerente de Banca Comercial de Banco de Chile, expresó: "Estamos muy orgullosos de haber sido parte de este primer festival que dejó contenta a toda la comunidad. Creemos que es un proyecto que puede sostenerse en el tiempo y nos alegra haber contribuido a su éxito".



El impacto también se sintió en la industria turística y el comercio local. Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, explicó: "Valoramos muchísimo esta articulación público-privada. Hubo un aumento significativo en la ocupación de hostales y hoteles, algunos alcanzaron hasta un 60% más de reservas. Este tipo de actividades nos ayuda a consolidar a Punta Arenas como un destino atractivo incluso en temporada invernal. Hemos recibido turistas de Argentina, e incluso desde Isla de Pascua, lo que es una señal muy positiva".



El director artístico del festival, Manuel Guzmán, subrayó el enfoque patrimonial del espectáculo. "El mapping nos permitió recorrer momentos clave de la historia de Punta Arenas, desde los pueblos originarios hasta la ciencia y el turismo. La respuesta de la comunidad fue maravillosa, sentimos su cariño en cada jornada y eso nos motiva a seguir trabajando para el Patagonia Light Festival 2026".



Este festival no solo entregó un espectáculo visual de primer nivel, sino que también reforzó el valor del espacio público como lugar de encuentro y fortaleció la oferta cultural de la ciudad en una época del año que, tradicionalmente, carecía de grandes eventos. La experiencia vivida por vecinos, turistas y empresas deja instalada la posibilidad de que este festival se convierta en una tradición que ilumine cada invierno magallánico.





