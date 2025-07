ESCUELA DE PATINAJE TRAVELLING SKATE AUSTRAL DESTACA EN EL 10° CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE ARTÍSTICO EN CAPÃO DA CANOA BRASIL

​La Escuela de Patinaje Travelling Skate Austral realizó un positivo balance tras su reciente participación en el 10° Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, evento que congregó a más de 1.000 patinadoras provenientes de seis países de Latinoamérica.



En esta ocasión, la escuela estuvo representada por 9 de sus 26 patinadoras, quienes compitieron durante cuatro intensos días en diversas categorías, obteniendo medallas de oro, plata y distinciones de participación. Estos logros reflejan el compromiso, la disciplina y el progreso técnico alcanzado por cada una de las integrantes del equipo.



Más allá de los resultados, la experiencia fue especialmente enriquecedora para las jóvenes deportistas, quienes no solo tuvieron la oportunidad de evaluar sus avances en un escenario internacional, sino también de compartir con patinadoras de otras culturas y vivir de cerca la riqueza del sur de Brasil.



Lorena Castiñeira Técnico en patinaje (Arg.) entrenadora de la escuela indica “El torneo en Brasil fue una experiencia realmente única, como evento en sí la organización y puesta en escena es la mejor que he visto de todos los torneos internacionales en los que he participado. El nivel competitivo es muy bueno y llamativamente ese nivel de competencia no se ve reflejado en la interacción que tienen entre los niños ya que la fraternización es sorprendentemente alta. Para nuestras niñas en un evento de este estilo pero en un ambiente tan amigable fue un gran desafío y una altísima apuesta. En lo personal estoy más que conforme de su rendimiento y muy orgullosa de todo el desempeño que tuvieron como patinadoras pero también como personas”.



La escuela celebra con orgullo estos logros y continúa trabajando para seguir fortaleciendo el desarrollo del patinaje artístico en la región.

​

Los resultados fueron los siguientes:



1.Libre individual debutante: Angela Vásquez Ruiz 2do Lugar

2.Libre individual aspirante: Amanda Lemus Hernández 5to Lugar

3.Libre individual incentivo: Monserrat Zúñiga Cárcamo 1er Lugar

4.Libre individual básico: Emilia Ruiz Zúñiga 2do Lugar

5.Libre individual incentivo: Anais González Cárdenas 4to Lugar

6.Libre individual aspirante: Martina Diaz Vargas 6to Lugar

7.Libre individual aspirante Fanny Nahuelquen Paredes 5to Lugar

8.Libre individual aspirante: Pía Ignacia Crespo Tapia 5to Lugar

9.Libre individual debutante: Isidora Leres Rodríguez 6to Lugar