Punta Arenas,
7 de agosto de 2025

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DISFRUTARON CONCIERTO DE KARINA CONTRERAS GRUPO

​Comenzó el ciclo año 2025 del programa Apreciación de la Música Nacional en la región de Magallanes. La iniciativa es impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

PAM8

​Una experiencia única e inolvidable vivieron la mañana de este miércoles las y los estudiantes de la Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas. La comunidad educativa disfrutó del concierto a cargo de Karina Contreras Grupo, en el lanzamiento oficial año 2025 del Programa Apreciación de la Música Nacional en el Contexto Escolar (PAMN) en la región de Magallanes.

La iniciativa, que propicia la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, despertó el interés de una audiencia compuesta por más de 250 alumnas y alumnos, de tercero a octavo básico. La totalidad de la asistencia siguió atentamente la presentación. Rostros de emoción, concentración y alegría marcaron el ambiente originado a partir del sonido del jazz fusión que se apropió del gimnasio del establecimiento. El virtuosismo de Contreras y su banda fue reconocido con prolongados aplausos del entusiasta público.

“Fue divertido e interesante. En especial las canciones que tienen una vibra como enigmática”, comentó Mía Güenchur, alumna de séptimo básico. Mientras que su compañero Maximiliano Saavedra, dijo que “viví experiencias nuevas que antes no había probado. Las canciones de Karina me hicieron sentir sentimientos que no había encontrado antes”.

La directora del establecimiento, Vanessa Mansilla, valoró la iniciativa y agradeció a la Seremi de las Culturas por brindar la posibilidad de conectar a artistas regionales con las y los alumnos. “Estamos muy orgullosos. Para nosotros es un honor contar con este tipo de actividades del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Este concierto hace el cierre de la intervención en nuestra escuela y es el inicio también del programa Apreciación de la Música Nacional en la región”, resaltó.

La pianista Karina Contreras, luego de su presentación, la firma de autógrafos y las fotografías requeridas por las y los alumnos, se refirió al profundo significado de esta propuesta que amplía las audiencias para creadoras y creadores. “Es superimportante, porque en la escuela es donde se generan todos estos impactos para el futuro. A mí me sorprendió mucho una vez cuando era estudiante, me llevaron a ver un concierto de jazz. Nunca había escuchado un concierto de jazz y quedé muy impactada en esa oportunidad y lo agradecí. Me acuerdo hasta los días de hoy. Entonces yo creo que mucho de mi música se intenta acercar a eso que escuché. Creo que esto es algo importante”, sostuvo.

PAMN, cuyo propósito es fomentar el gusto y valoración por la música local, estimulando un proceso de interés, pertenencia e identidad territorial a través de la circulación de las obras de artistas nacionales y regionales, durante el presente año llegará a diez establecimientos educacionales de las comunas de San Gregorio, Primavera, Porvenir, Laguna Blanca, Natales y Punta Arenas.

“La idea es poder apreciar la música local donde hay una autoría propia y finalmente una audiencia que necesita o requiere de este diálogo con la música, y poder conocerla desde mucho más cerca”, precisó el Seremi de las Culturas, Luis Navarro, quien asistió al concierto junto a su par de Educación, Valentín Aguilera.

Además de Karina Contreras Grupo, EOS, Amanda Kurt, Raíces Libres, Aponkuyén, José Furia, Camino de Tierra, As de Oros y Metafis, serán las bandas y solistas que formarán parte de esta novena edición del PAMN en Magallanes. A ellos se sumará Pastora Alfonsina, quien llegará bajo la modalidad de intercambio con la región de Los Lagos.



MUESTRA DE VINILOS 9 DE AGOSTO

VINILOS VUELVEN A GIRAR EL SÁBADO 9 EN JUNTA DE VECINOS MAURICIO BRAUN

