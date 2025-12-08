Punta Arenas,
8 de diciembre de 2025

AUTORIDAD MARÍTIMA JUNTO A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS HACEN UN LLAMADO A RESGUARDAR EL BORDE COSTERO

En el marco de las diferentes actividades que se realizan en el borde costero. ​

Fiscalizacion de Vehiculos borde costero 6

La Capitanía de Puerto de Punta Arenas y la Ilustre Municipalidad, efectúan difusión en torno al resguardo del borde costero, especialmente considerando el incremento de personas que en esta época del año realizan diferentes actividades, en especial en el área del nuevo parque de juegos recientemente inaugurado en avenida Costanera.

El Subteniente Litoral Sebastián Araya, Jefe Departamento de Operaciones de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, señaló que “en el proceso de fiscalización del borde costero, nos encontramos junto a la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, verificando el cumplimiento de la Orden Ministerial Nº 2 y la Circular Marítima O22/023 que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al terreno de playa”, destacando que “vale destacar que nuestro compromiso como Capitanía de Puerto de Punta Arenas en el cumplimiento y preservación del medio ambiente acuático y flora y fauna marina”.

Por su parte el Director de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Carlos Sanhueza, comentó que “junto a la Armada se están realizando fiscalizaciones tanto en el borde costero como al costado de la avenida principal de Costanera, a fin de poder evitar que vehículos se estacionen acá”, “tenemos que tener presente que el cruce está delimitado un poco más atrás del parque en que invitamos a los peatones a que crucen por donde corresponde y que los vehículos no se estacionen en este lugar”.

La Autoridad Marítima realiza constantes tareas de fiscalización, haciendo un llamado a los distintos usuarios marítimos a cumplir con las regulaciones, así como a las medidas de autocuidado y protección del borde costero.  


Personal de Policía Marítima verificando daños en la barcaaza

AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ DESPLIEGUE ANTE AMAGO DE INCENDIO DE BARCAZA EN PUERTO NATALES

MINVU ENTREGÓ 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA SECTORES MEDIOS EN MAGALLANES

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

MINISTRO DEL INTERIOR CONFIRMÓ QUE GOBIERNO ESPERA DESPACHAR EN ENERO REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO

FALLECIÓ EX ALCALDE DE PUNTA ARENAS JORGE VEGA GERMAIN

EL AMIGO DE LA FAMILIA

POR UNANIMIDAD, CONCEJO MUNICIPAL DE TORRES DEL PAINE APRUEBA PLAN DE ACCIÓN DE COMUNIDADES PORTAL

