Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ACTIVA PILETAS DE LA CIUDAD

Tras la pausa de invierno, las cuatro fuentes ornamentales de la ciudad están nuevamente en funcionamiento. ​

PL 4

Desde el 16 de septiembre, y luego de un programa especial de mantención post invierno, la Municipalidad de Punta Arenas reactivó sus cuatro principales piletas públicas, entre las que destacan la Goleta Ancud, Plazoleta Bulnes, Plaza de Armas y Plaza Fundacional.

 

El programa de mantención contempla una inversión anual cercana a los 45 millones de pesos y se ejecuta bajo un sistema de ciclos trimestrales. Este incluye cuatro mantenciones mayores al año y ocho mantenciones menores.

 

Las mantenciones mayores tienen como objetivo preparar o restaurar completamente los sistemas operativos de las fuentes, especialmente tras las temperaturas bajo cero. “Para nosotros es un gran trabajo, porque aquí hay hielo. Tenemos que cuidar que todos los instrumentos se puedan mantener, pero también requerimos la colaboración de nuestros vecinos para evitar cualquier tipo de alteración. Claramente, el trabajo más complejo ha sido en dos piletas, la de Sarmiento y la del Monumento a los Chilotes, que han sido vandalizadas en varias ocasiones”, explicó el alcalde Claudio Radonich.

 

Durante el invierno, cuando las piletas se encuentran vacías y fuera de operación, se realizan los trabajos más intensivos. Estas labores se concentran principalmente entre los meses de mayo/junio y agosto/septiembre, con el fin de proteger las instalaciones frente a las condiciones climáticas adversas.

 

Además, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de estos espacios: “Le pedimos a nuestros vecinos que cuiden estas piletas que son tan bonitas, que adornan. Lo que buscamos es proteger estos lindos monumentos, que lo único que hacen es embellecer nuestra hermosa ciudad”, concluyó.


MÁS DE 500 PERSONAS PARTICIPARON EN LOS CITY TOURS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.