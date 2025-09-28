MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ACTIVA PILETAS DE LA CIUDAD

Desde el 16 de septiembre, y luego de un programa especial de mantención post invierno, la Municipalidad de Punta Arenas reactivó sus cuatro principales piletas públicas, entre las que destacan la Goleta Ancud, Plazoleta Bulnes, Plaza de Armas y Plaza Fundacional.

El programa de mantención contempla una inversión anual cercana a los 45 millones de pesos y se ejecuta bajo un sistema de ciclos trimestrales. Este incluye cuatro mantenciones mayores al año y ocho mantenciones menores.

Las mantenciones mayores tienen como objetivo preparar o restaurar completamente los sistemas operativos de las fuentes, especialmente tras las temperaturas bajo cero. “Para nosotros es un gran trabajo, porque aquí hay hielo. Tenemos que cuidar que todos los instrumentos se puedan mantener, pero también requerimos la colaboración de nuestros vecinos para evitar cualquier tipo de alteración. Claramente, el trabajo más complejo ha sido en dos piletas, la de Sarmiento y la del Monumento a los Chilotes, que han sido vandalizadas en varias ocasiones”, explicó el alcalde Claudio Radonich.

Durante el invierno, cuando las piletas se encuentran vacías y fuera de operación, se realizan los trabajos más intensivos. Estas labores se concentran principalmente entre los meses de mayo/junio y agosto/septiembre, con el fin de proteger las instalaciones frente a las condiciones climáticas adversas.

Además, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de estos espacios: “Le pedimos a nuestros vecinos que cuiden estas piletas que son tan bonitas, que adornan. Lo que buscamos es proteger estos lindos monumentos, que lo único que hacen es embellecer nuestra hermosa ciudad”, concluyó.



