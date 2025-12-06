Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

CUANDO EL DESAFÍO ES LLEGAR A DAR LA PRUEBA

Columna de opinión. ​

IMG_4386 (1)

Rocío Faúndez, Directora Nacional, Servicio de Reinserción Social Juvenil

Esta semana, 169 jóvenes que hoy cumplen una medida o sanción penal rendirán la PAES. Para muchos, puede parecer un logro menor, casi un dato administrativo. “La real noticia sería que ingresen a la educación superior. Mejor aún, que egresen, se titulen, consigan un empleo y abandonen por esa vía, definitivamente la trayectoria delictual”. Y es cierto: ese es el horizonte. Pero, el verdadero titular comienza mucho antes.

Hablamos de niños a quienes el sistema educativo -a veces sin quererlo- les dijo reiteradamente que ese no era su lugar. De adolescentes con historiales de malas notas, malas conductas y escasas expectativas. De jóvenes cuyos entornos, no pudieron sostener la idea de que estudiar valía la pena o de adolescentes obligados a hacerse parte de la responsabilidad de traer dinero y sostener la vida diaria. De quienes, al momento de ingresar a un centro de justicia juvenil, ya veían la educación como un territorio ajeno, reservado para otra clase de personas: los que tuvieron mayores oportunidades, mejor apoyo, otro tipo de vida. Nunca para ellos.

Por eso, que un joven termine cuarto medio, se prepare, esté habilitado y además decida inscribirse a una prueba de acceso a la educación superior no ocurre por inercia. Es el resultado de un proceso largo, exigente y profundamente humano: acompañamiento profesional especializado; equipos docentes y psicosociales que enseñan, sí, pero que sobre todo reconstruyen la confianza y la autoestima dañada, abren preguntas, reinstalan expectativas. Y que ayudan a ese joven a imaginar un futuro que al inicio se ve tan improbable, como viajar en una nave a Marte.

Que 169 jóvenes hayan decidido dar este paso importa. Importa mucho. Representa un esfuerzo personal enorme, sostenido por los equipos del Servicio que acompañan día a día estos procesos. Y es también un dato significativo: son más del doble de los que se inscribieron en 2023, antes de que comenzara la implementación de la nueva reforma de justicia juvenil.

No es un número más: es evidencia concreta de que cuando el Estado genera condiciones, cuando acompaña con convicción, más jóvenes recuperan la idea de que estudiar es posible, deseable y transformador.

Esta es la noticia.

Y es, sencillamente, una buena noticia para Chile.


GABRIEL, DIRECTOR DE CATWALK PATAGONIA, REVELÓ LOS DESAFÍOS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DEL MODELAJE EN CONVERSANDO CON CRISTINA

NATALES: MÁS DE 70 ARMADORAS Y ARMADORES RECIBEN IMPORTANTES FONDOS PARA MEJORAR SUS EMBARCACIONES

Leer Más

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

​​Desde Indespa pusieron énfasis en la rendición de los fondos: ello garantizaría la posibilidad de nuevos llamados a concursos.

CIERRE PROGRAMA LAZOS 3

PROGRAMA LAZOS CULMINA AÑO CON EMOTIVO HITO REGIONAL Y DESTACA RESULTADOS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

IMG_4386 (1)

CUANDO EL DESAFÍO ES LLEGAR A DAR LA PRUEBA

ESTUDIANTES MANTIENEN TOMA EN LA UMAG: FEDERACIÓN ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE RECTORÍA

SÓLO POR TRES HORAS: RECASUR ZONA FRANCA PREPARA MASIVA VENTA NOCTURNA CON DESCUENTOS Y REGALOS ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

