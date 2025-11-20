​GABRIEL, DIRECTOR DE CATWALK PATAGONIA, REVELÓ LOS DESAFÍOS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DEL MODELAJE EN CONVERSANDO CON CRISTINA

En el nuevo capítulo de Conversando con Cristina, la conducción recibió a Gabriel, director de la agencia de modelaje Catwalk Patagonia, quien compartió detalles de sus seis años de trayectoria formando modelos y mises en el sur del país.

Durante la conversación, Gabriel profundizó en el proceso de profesionalización del modelaje, destacando el esfuerzo, la disciplina y la constancia que requiere esta industria. Además, abordó un tema poco explorado en la región: el rol de los hombres en el modelaje y los desafíos que enfrentan al abrirse camino en un rubro altamente competitivo.

El director de Catwalk Patagonia también adelantó algunos de sus próximos proyectos, que incluyen nuevas generaciones de modelos, participación en eventos regionales y propuestas para seguir posicionando el talento patagón a nivel nacional.

Si te interesa el mundo del modelaje, la formación artística o simplemente quieres conocer más sobre esta inspiradora historia, te invitamos a ver el programa completo y descubrir todos los detalles de la entrevista.







​



​

