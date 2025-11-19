Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

MAÑANA INICIA RETIRO DE ENTRADAS PARA OBRA INFANTIL "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"

​Las invitaciones gratuitas podrán solicitarse en dos puntos de distribución para las funciones de fin de semana en el Centro Cultural Claudio Paredes.

TEATRO INFANTIL (3)

La Municipalidad de Punta Arenas informó que este jueves comenzará el retiro de invitaciones para el reestreno de la obra infantil "Alicia en el País de las Maravillas", a cargo del Elenco de Teatro Municipal. El montaje regresa a escena tras una exitosa temporada en el primer semestre, que reunió a miles de asistentes y múltiples funciones con aforo completo, consolidándose como uno de los espectáculos familiares más solicitados del año.

El alcalde Claudio Radonich destacó el nivel interpretativo y técnico del elenco, así como el entusiasmo que ha generado la producción en la comunidad. "Estamos muy contentos, dentro de nuestras galas de fin de año está el elenco del Teatro Municipal, que ha trabajado con mucho talento en obras infantiles que han sido todo un éxito. Ahora es el turno del reestreno de Alicia en el País de las Maravillas, una producción de primer nivel, 100% nuestra y con un elenco formidable. Es una invitación abierta para disfrutar un cuento histórico que sigue vigente para niños y niñas", señaló el jefe comunal.

Las funciones se llevarán a cabo este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Para asistir es indispensable contar con invitación, la cual será distribuida desde mañana jueves. Ese día la entrega se realizará tanto en Unimarc sur como en el Teatro Municipal José Bohr, entre las 15:00 y 17:00 horas en el primer punto y de 15:00 a 19:00 horas en el segundo. El viernes 21 la entrega continuará solamente en el Teatro Municipal, en horario de 15:00 a 19:00 horas.

La encargada del Área de Cultura, Maribel Valle, explicó que debido al interés del público es esperable que las invitaciones se agoten rápidamente. "Cada presentación ha sido un éxito y esta completa la octava función de la obra. La comunidad sigue demandando verla porque es un montaje maravilloso, bajo la dirección de Paulina Carrasco. Lo más probable es que las entradas se agoten muy rápido, por lo que recomendamos acudir a tiempo. La obra está especialmente dirigida a niñas y niños, quienes asistirán acompañados de un adulto", indicó.

"Alicia en el País de las Maravillas" cuenta con un elenco de 22 intérpretes y una duración cercana a la hora de espectáculo. Además, forma parte del calendario de galas municipales de noviembre, que continuará desde el 27 al 30 con presentaciones de los elencos de Ballet, Orquesta, Coro, Ballet Folklórico y Voces Blancas.

La Municipalidad reiteró el llamado a las familias a participar de esta nueva oportunidad de disfrutar una producción teatral de primer nivel, completamente gratuita y desarrollada por artistas locales.

fiesta de la infancia 2

CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SE VIVIÓ LA “FIESTA DE LA INFANCIA” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL