MAÑANA INICIA RETIRO DE ENTRADAS PARA OBRA INFANTIL "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"

​ La Municipalidad de Punta Arenas informó que este jueves comenzará el retiro de invitaciones para el reestreno de la obra infantil "Alicia en el País de las Maravillas" , a cargo del Elenco de Teatro Municipal. El montaje regresa a escena tras una exitosa temporada en el primer semestre, que reunió a miles de asistentes y múltiples funciones con aforo completo, consolidándose como uno de los espectáculos familiares más solicitados del año.



El alcalde Claudio Radonich destacó el nivel interpretativo y técnico del elenco, así como el entusiasmo que ha generado la producción en la comunidad. "Estamos muy contentos, dentro de nuestras galas de fin de año está el elenco del Teatro Municipal, que ha trabajado con mucho talento en obras infantiles que han sido todo un éxito. Ahora es el turno del reestreno de Alicia en el País de las Maravillas, una producción de primer nivel, 100% nuestra y con un elenco formidable. Es una invitación abierta para disfrutar un cuento histórico que sigue vigente para niños y niñas", señaló el jefe comunal.

Las funciones se llevarán a cabo este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Para asistir es indispensable contar con invitación, la cual será distribuida desde mañana jueves. Ese día la entrega se realizará tanto en Unimarc sur como en el Teatro Municipal José Bohr, entre las 15:00 y 17:00 horas en el primer punto y de 15:00 a 19:00 horas en el segundo. El viernes 21 la entrega continuará solamente en el Teatro Municipal, en horario de 15:00 a 19:00 horas.

La encargada del Área de Cultura, Maribel Valle, explicó que debido al interés del público es esperable que las invitaciones se agoten rápidamente. "Cada presentación ha sido un éxito y esta completa la octava función de la obra. La comunidad sigue demandando verla porque es un montaje maravilloso, bajo la dirección de Paulina Carrasco. Lo más probable es que las entradas se agoten muy rápido, por lo que recomendamos acudir a tiempo. La obra está especialmente dirigida a niñas y niños, quienes asistirán acompañados de un adulto", indicó.

"Alicia en el País de las Maravillas" cuenta con un elenco de 22 intérpretes y una duración cercana a la hora de espectáculo. Además, forma parte del calendario de galas municipales de noviembre, que continuará desde el 27 al 30 con presentaciones de los elencos de Ballet, Orquesta, Coro, Ballet Folklórico y Voces Blancas.