MÁS DE 184 MIL TRÁMITES DURANTE 2025 REFLEJAN INTENSA LABOR DEL REGISTRO CIVIL EN MAGALLANES

​Un intenso y sostenido trabajo desarrolló durante 2025 el Servicio de Registro Civil e Identificación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, alcanzando un total estimado de 184.855 trámites realizados a lo largo del año en sus distintas oficinas y unidades operativas.



Así lo resaltó la Directora Regional del servicio, Lorena Bustamante, al señalar que “las cifras dan cuenta de una alta demanda ciudadana y del compromiso de los equipos regionales por garantizar el derecho a la identidad y el acceso oportuno a los distintos registros del Estado, incluso en un territorio marcado por la dispersión geográfica y las condiciones climáticas extremas”.



En materia de identificación y documentos de viaje, que concentró uno de los principales volúmenes de atención, informó que realizaron 84.342 trámites. De este total, destacan 41.318 capturas biométricas (solicitudes de cédula/pasaporte), que permitieron la emisión de 32.630 cédulas de identidad nacionales, 4.167 cédulas para personas extranjeras y 4.522 pasaportes.



En cuanto a la entrega de documentos, indicó que se contabilizaron 43.023, reflejando la continuidad y cierre efectivo de los procesos iniciados por las y los usuarios.



Además, se suman los operativos en terreno que se desarrollados en toda la región y en domicilio de personas con dificultad de traslado, en lo cual la incorporación de las nuevas maletas móviles de atención ha sido un componente esencial para llegar al territorio y a todas las personas que lo requieren, ayudando a descentralizar la labor del servicio.



Otros trámites



Durante 2025, el Registro Civil en Magallanes realizó 27.033 trámites vehiculares, entre los que sobresalen 6.565 transferencias y 4.844 primeras inscripciones, además de duplicados, anotaciones y declaraciones consensuales, fundamentales para la seguridad jurídica del parque automotor regional.



En materia de hechos vitales y actos civiles, se efectuaron 5.920 inscripciones y actos, incluyendo 1.186 nacimientos, 1.190 defunciones, 511 matrimonios y 389 Acuerdos de Unión Civil (AUC), además de rectificaciones y otros trámites asociados a estos hechos vitales, esenciales para la vida jurídica de las personas y sus familias.



Las posesiones efectivas alcanzaron 1.466 trámites, de los cuales 810 correspondieron a solicitudes nuevas y 656 a modificaciones, permitiendo a numerosas familias regularizar herencias y acceder a bienes.



Asimismo, la emisión de certificados continúa siendo uno de los servicios más demandados, con 62.319 documentos otorgados en oficinas, a lo que se suman 3.775 trámites clasificados como otros servicios.



A la luz de estos resultados, la Seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, Verónica Reyes, valoró que tales cifras “reflejan no solo la magnitud del trabajo realizado durante 2025, sino también el compromiso de las funcionarias y funcionarios del Registro Civil en Magallanes por entregar una atención cercana, oportuna y de calidad, fortaleciendo la presencia del Estado en uno de los territorios más australes del país”.



Desde la Dirección Regional se destacó que este esfuerzo colectivo ha permitido responder de manera eficaz a las necesidades de la comunidad, reafirmando el rol del Servicio como una institución clave para la vida cotidiana y la seguridad jurídica de las personas en la región.

